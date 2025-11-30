  • İSTANBUL
Naci Görür'den deprem sonrası uyarı!

Haber Merkezi


"Doğrultulu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, mağma tabakası yükseliyor"

#1
Naci Görür'den deprem sonrası uyarı!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bugün saat 11.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#2
Naci Görür'den deprem sonrası uyarı!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Görür, kabuğun incelmesine ve mağma tabakasının yükselmesine dikkat çekti. Görür'ün X hesabında yaptığı açıklama şöyle:

#3
Naci Görür'den deprem sonrası uyarı!

"Çukurören-Gediz/Kütahya’da 4,0 deprem. Deprem sağ yönlü , lateral Çukurören Fay Zonunda. Aydın-Bozdoğan Horstu üzerindeki levha kuzeye doğru kayıyor.

#4
Naci Görür'den deprem sonrası uyarı!

. Üzerinde K-G gerilme, graben ve kros-grabenler ve doğrultu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
