Haber Merkezi Giriş Tarihi: Naci Görür'den deprem sonrası uyarı!
"Doğrultulu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, mağma tabakası yükseliyor"
"Doğrultulu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, mağma tabakası yükseliyor"
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bugün saat 11.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Görür, kabuğun incelmesine ve mağma tabakasının yükselmesine dikkat çekti. Görür'ün X hesabında yaptığı açıklama şöyle:
"Çukurören-Gediz/Kütahya’da 4,0 deprem. Deprem sağ yönlü , lateral Çukurören Fay Zonunda. Aydın-Bozdoğan Horstu üzerindeki levha kuzeye doğru kayıyor.
. Üzerinde K-G gerilme, graben ve kros-grabenler ve doğrultu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23