  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ankara’da aranan şüphelilere şafak operasyonu: 105 gözaltı

Maduro Türkiye'ye sürgün edilmek isteniyor!

Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?

“Yoksa iki kilise birleşiyor mu?” Papa’nın gelişi ve Erbakan Hocamızın hatırlattıkları

Afyonkarahisar’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, can kaybı var

Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Karadeniz’de tehlike çanları! Ticari gemilere saldırılar Ankara’da endişeyi artırdı!

Üç bakanlık “Kadına şiddette bildirim sistemi” oluşturacak Mevzuata şiddet ayarı

Chopin’den Cenaze Marşı mı, Mozart’tan Büyük Ayin’i mi dinletseydik

Şaka gibi belediyecilik! CHP'li İzmir'de barajlar çöl sokaklar göl
Gündem Kaıros gemisindeki panik son buldu! Bakanlıktan yangınla ilgili rahatlatan açıklama
Gündem

Kaıros gemisindeki panik son buldu! Bakanlıktan yangınla ilgili rahatlatan açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kaıros gemisindeki panik son buldu! Bakanlıktan yangınla ilgili rahatlatan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlama ve yangın ihbarı gelen KAIROS adlı gemideki alevlerin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, müdahalenin hızlı şekilde gerçekleştirildiği ve gemideki tehlikenin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Rusya’ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür" dedi.

 

Rusya’ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS ve VIRAT isimli gemiler hakkında açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şu bilgileri aktardı:

"Rusya’ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür. Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir. VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli limanına yanaştırılması planlanmaktadır."

 

Karadeniz'de Vırat Gemisine İkinci Saldırı
Karadeniz'de Vırat Gemisine İkinci Saldırı

Gündem

Karadeniz'de Vırat Gemisine İkinci Saldırı

Orhan Karakurt'tan "Tala'al Bedru Aleyna" tepkisi: Tezviratçılara iki sözümüz var
Orhan Karakurt'tan "Tala'al Bedru Aleyna" tepkisi: Tezviratçılara iki sözümüz var

Gündem

Orhan Karakurt'tan "Tala'al Bedru Aleyna" tepkisi: Tezviratçılara iki sözümüz var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.
Gündem

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir videoda, dağda koyun çobanlığı yapan bir kişi, Papa’nın Türkiye ziyaretlerini değerlendirirke..
HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü
Gündem

HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü

HDP Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, “Terörsüz Türkiye” sürecinin devlet aklıyla yürütüldüğünü vurgulayarak CHP’nin komisyona 38 maddelik a..
Papa 14. Leo Önemli Merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya Uğramadı! Bu Tercihin Arkasında Ne Var? İşte nedeni…
Gündem

Papa 14. Leo Önemli Merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya Uğramadı! Bu Tercihin Arkasında Ne Var? İşte nedeni…

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek dikkatleri üzer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23