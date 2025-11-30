Göklerde tam bağımsız Türkiye
Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini başarıyla vurduğunu belirten vurgulayan Bakan Kacır, "Milli teknoloji kapasitemiz, hava üstünlüğünün kurallarını yeniden yazan bir seviyede. Göklerde ve ötesinde, tam bağımsız Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini başarıyla vurduğunu belirterek, "Dünyada ilk kez, bir insansız savaş uçağı, görüş ötesi havadan havaya füze ile hedefini başarıyla vurdu. Milli teknoloji kapasitemiz, hava üstünlüğünün kurallarını yeniden yazan bir seviyede." ifadelerini kullandı.
Kacır, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olduğunu vurgulayan Kacır, "Milli teknoloji kapasitemiz, hava üstünlüğünün kurallarını yeniden yazan bir seviyede. Göklerde ve ötesinde, tam bağımsız Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.
