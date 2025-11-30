  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Afyonkarahisar’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, can kaybı var

Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Karadeniz’de tehlike çanları! Ticari gemilere saldırılar Ankara’da endişeyi artırdı!

Üç bakanlık “Kadına şiddette bildirim sistemi” oluşturacak Mevzuata şiddet ayarı

Chopin’den Cenaze Marşı mı, Mozart’tan Büyük Ayin’i mi dinletseydik

Şaka gibi belediyecilik! CHP'li İzmir'de barajlar çöl sokaklar göl

Mossad Başkanından Zelensky'e: 'İyi bir Yahudi komedyen'

Batı kıyafetli müftüler, Dini kıyafetli papazlar!

Latin Amerika’da sözler alevlendirdi! Trump’ın hava sahası çıkışı Caracas’ta sert tepki topladı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Okan Buruk'un planı ortaya çıktı!
Gündem Göklerde tam bağımsız Türkiye
Gündem

Göklerde tam bağımsız Türkiye

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Göklerde tam bağımsız Türkiye

Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini başarıyla vurduğunu belirten vurgulayan Bakan Kacır, "Milli teknoloji kapasitemiz, hava üstünlüğünün kurallarını yeniden yazan bir seviyede. Göklerde ve ötesinde, tam bağımsız Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini başarıyla vurduğunu belirterek, "Dünyada ilk kez, bir insansız savaş uçağı, görüş ötesi havadan havaya füze ile hedefini başarıyla vurdu. Milli teknoloji kapasitemiz, hava üstünlüğünün kurallarını yeniden yazan bir seviyede." ifadelerini kullandı.

Kacır, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olduğunu vurgulayan Kacır, "Milli teknoloji kapasitemiz, hava üstünlüğünün kurallarını yeniden yazan bir seviyede. Göklerde ve ötesinde, tam bağımsız Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar Kızılelma hayalet göz ile dünyada bir ilke daha imza attı. Kızılelma Toygun ile görecek
Bayraktar Kızılelma hayalet göz ile dünyada bir ilke daha imza attı. Kızılelma Toygun ile görecek

Gündem

Bayraktar Kızılelma hayalet göz ile dünyada bir ilke daha imza attı. Kızılelma Toygun ile görecek

Bakan Kacır "Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle donattık" Dünyanın üretim merkezi olduk
Bakan Kacır "Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle donattık" Dünyanın üretim merkezi olduk

Gündem

Bakan Kacır "Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle donattık" Dünyanın üretim merkezi olduk

Bakan Kacır "Şimdiye kadar yaptıklarımız, bundan sonrasında yapacaklarımızın fragmanıdır"
Bakan Kacır "Şimdiye kadar yaptıklarımız, bundan sonrasında yapacaklarımızın fragmanıdır”

Teknoloji

Bakan Kacır "Şimdiye kadar yaptıklarımız, bundan sonrasında yapacaklarımızın fragmanıdır”

KIZILELMA hava-hava füzesiyle dünyada ilke imza attı Görülmeden görüyor vurulmadan vuruyor
KIZILELMA hava-hava füzesiyle dünyada ilke imza attı Görülmeden görüyor vurulmadan vuruyor

Teknoloji

KIZILELMA hava-hava füzesiyle dünyada ilke imza attı Görülmeden görüyor vurulmadan vuruyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23