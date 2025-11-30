Baraj gölünde can pazarı! 3 kişinin bulunduğu araç Zernek Barajı'na düştü
Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan bir araç Zernek Barajı'na düştü. Ekipler yaptığı çalışmada 3 kişinin bulunduğu araçtan 2 kişinin cansız bedenine ulaştı, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Van’da korkunç bir kaza meydan geldi. Van-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, Zernek Barajı'na düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ekipleri de botla barajda arama çalışması başlattı.
3 kişinin içinde bulunduğu araçtan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin otomobilde bulunan 1 kişi için çalışmaları sürüyor.