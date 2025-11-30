Sri Lanka’da can kaybı 193’e yükseldi

Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da etkili olan Ditwah Kasırgası'nın bilançosu ağırlaşıyor. Afet Yönetim Merkezi’nden (DMC) yapılan açıklamada, kasırganın yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 193’e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 228 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

Başkent Kolombo’nun kuzey kesimlerinin Kelani Nehri’nin hızla yükselmesi nedeniyle sular altında kaldığını aktaran yetkililer, başkentteki hasarın boyutlarının, yardım görevlilerinin devrilen ağaçlar ve toprak kaymaları nedeniyle kapanan yolları temizlemesiyle ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

DMC yetkilsi, "Kasırga bizden uzaklaşmış olsa da, nehrin yukarı kesimlerindeki yoğun yağışlar nedeniyle alçakta kalan alanlar, Kelani Nehri'nin yükselmesiyle tekrar su altında kalıyor" şeklinde konuştu.

Kan stoklarında alarm

Ulusal Kan Transfüzyon Servisi tarafından yapılan açıklamada, kan stoklarının yetersiz olduğunu ifade edildi. Kan Bankası Şefi Lakshman Edirisinghe, günlük ihtiyaçlarının yaklaşık bin 500 ünite kan olduğunu ancak hava koşullarından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle dün sadece 236 ünite kan temin edebildiklerini söyledi.

Edirisinghe, "Sel ve yoğun yağışlar nedeniyle mobil kan bağışı kampanyalarımızı gerçekleştiremedik. Bağışçılardan en yakın kan bankasını ziyaret etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.