Venezuela ABD'ye hava sahası tepkisi sonrası İran'a teşekkür etti...

Venezuela, Trump'ın hava sahasını kapatma tehdidine uluslararası normlara saygı çağrısı yaparken Venezuela Dışişleri Bakanı, ülkesine yönelik ABD'nin zorlayıcı uygulamalarına karşı İran'ın verdiği destek sonrası teşekkür etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı İván Gil Pinto, ülkesine yönelik ABD’nin zorba uygulamalarına karşı İran’ın verdiği destek için teşekkür mesajı yayımladı.

İván Gil Pinto, telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela hava sahasını tek taraflı olarak kapatma yönündeki son adımını kınadı.

İván Gil Pinto, “Bolivarcı Venezuela Hükümeti ve Cumhurbaşkanımız Nicolás Maduro adına, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela hava sahasını tek taraflı olarak kapatma yönündeki son adımını kararlı bir şekilde kınayan İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti’nin tutumuna içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz.” ifadelerini kullandı.

 

Açıklamanın devamında İván Gil Pinto, “Venezuela’nın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün savunulmasında İran’ın cesur ve kesin duruşu, halkımızın tutumuyla derinden uyumludur. Uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin ihlali ile uluslararası havacılık güvenliği ve emniyetine yönelik tehditler, adalet, onur ve barışla dolu bir dünya oluşturma çabasında bizi birleştiren ortak endişelerdir.” ifadelerine yer verdi.

