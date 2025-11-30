  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Demlenmiş çayı çöpe dökmeyin! Meğer o sorunu çözüyormuş: Bu uyarıya kulak verilmeli...

Naci Görür'den deprem sonrası uyarı!

Kızlarına meslek kazandırdı! 50 yıllık usta ezber bozuyor

İslam Memiş açıkladı: Ne altın ne dolar! İşte 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Saç yıkarken yapılan 4 hata! Uzmanlar 'bunları sakın yapmayın' diyerek duyurdu...

Parayı İSKİ alıyor pisliği belediye temizliyor

2026 çok soğuk geçecek çok... Kara kış İstanbul'a geliyor! Tarih verildi, lapa lapa kar yapacak

Görüntüsüne burun kıvırmayın! Bu meyve 1 kutu ilaca bedel: Tam bir şifa deposu maşallah...

Gençliğimiz Sigara Bataklığında... Sigara kullanımı 9 yaşa kadar düştü: Akılalmaz veriler...

İbn-i Sina'dan bin yıllık doğal öneriler! Hangi duygu hangi organa zarar veriyor?

Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Kızlarına meslek kazandırdı! 50 yıllık usta ezber bozuyor

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kızlarına meslek kazandırdı! 50 yıllık usta ezber bozuyor

Ev aletleri tamircisi Ümit Tunaboylu, eşini kaybettikten sonra büyüttüğü iki kızına kendi mesleğini öğretti.

#1
Foto - Kızlarına meslek kazandırdı! 50 yıllık usta ezber bozuyor

Konya’da yarım asırdır ev aletleri tamiri yapan Ümit Tunaboylu (62), eşinin vefatından sonra hem annelik hem babalık yaptığı üç çocuğuyla hayat mücadelesini sürdürdü. Tunaboylu’nun 15 yıl önce yanında çalışmaya başlayan iki kızı, zamanla mesleğin tüm inceliklerini öğrenerek dükkanın vazgeçilmez ustaları haline geldi.

#2
Foto - Kızlarına meslek kazandırdı! 50 yıllık usta ezber bozuyor

Ümit Tunaboylu'nun eşi Mardiye Tunaboylu, yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği kanser rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. 2 kızı ve 1 oğluna hem babalık hem de annelik yapan Tunaboylu, çocuklarını her gün iş yerine getirdi. Burada işi öğrenen çocukları, şimdilerde Ümit Tunaboylu ile birlikte elektronik ev aletleri ve çaydanlık gibi malzemeleri tamir ediyor. Dükkana başladıkları zaman çocuklarının yabancılık çekmediklerinin belirten Tunaboylu, “Anneleri vefat etmeden önce de gün içinde çocuklarımı özlerdim. Ev ve iş yerimin arası yakın olduğu için de eve gidip, gelirdim. Hediye ve çikolata götürür, yedirir ve sevdikten sonra geri iş yerime gelirdim. Tamir olacak süpürge, süpürge başlıkları ve ütüleri eve götürüyordum. Çocuklara, ‘Bunu sökün takın, bozun, atın’ diyordum. Amacım işi öğrenmeleriydi'' diye konuştu.

#3
Foto - Kızlarına meslek kazandırdı! 50 yıllık usta ezber bozuyor

İlk defa gelen müşterilerin kızları görünce şaşırdığını söyleyen Ümit Tunaboylu, “Kızları dükkana ilk çalışmaya getirdiğim zaman birçok komşum bunu anlayışla karşıladı. Neden olduğunu biliyorlardı. Ama anlamayan kişiler, o dönemlerde 'Kız çocuğu nasıl yapacak’ diyordu. 'Tamircide kızın ne işi var' gibi şaşırıyorlardı. 1-2 yıl bu tip tepkilerle karşılaştık. Zamanla, baktılar kızlar gerçekten işi yapıyorlar, bir daha böyle sorun yaşamamaya başladık” ifadelerini kullandı. Çocuklarının hepsinin ayrı mesleklerinin olduğunu belirten Tunaboylu, “Anneleri vefat ettiği için amacım, hepimiz bir arada olalım, birbirimizden kopmayalım ve beraber çalışalım istedim. Eğer bu dükkan olmasa, hiçbirimiz bir arada çalışamazdık. Çocuklarımdan biri uluslararası ticaret, biri iktisat, biri işletme bölümünden mezun oldu'' dedi.

#4
Foto - Kızlarına meslek kazandırdı! 50 yıllık usta ezber bozuyor

Nurdan Tunaboylu, çocukken süpürge kablolarıyla ip atladıklarını anlatarak, şunları söyledi: ''Babamı çok seviyoruz. O yüzden çocukken de dükkana çok giderdik. Bazı günlerde, babam dükkana götürmez korkusuyla erkenden uyanıp, kapıda babamın işe gitmesini bekliyordum ve onunla birlikte dükkana geliyordum. Dükkan, yabancı olduğum bir yer değildi. Ben çok küçükken sokakta oyun oynarken bile ip atlardık. İp atlamak için de bize süpürge kablosu getirirdi. Bebekleri parçalıyorduk. Babam da baktı bunlar her şeyi parçalıyor, bozuk olan süpürge başlığı, hurda ütüleri getiriyordu. Biz de onlarla oynuyorduk, parçalayıp, birleştirmeye çalışıyorduk. Ben dükkanda ilk çalışmaya başladığım zaman, ‘Kız çalışır mı', 'Sen ne anlarsın’ gibi tepkilerle çok karşılaştık. Müşterinin ürününü yapıp verirdik, ‘Helal olsun’ derlerdi. Ama bunu yapabilmemiz temelde bir 5 yılı bulmuştur. Baktılar kızlar da bu işi yapabiliyor, ondan sonra alıştılar. Bu sektörde 15 yılım geçti ve beni görünce artık şaşırmıyorlar.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili Elitaş salonu terk etti! CHP’nin kurultayında büyük kepazelik
Gündem

AK Partili Elitaş salonu terk etti! CHP’nin kurultayında büyük kepazelik

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’na misafir olarak katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, ana muhalefet partisinin kurultayında gös..
Onun hızına yetişebilen yok! Vantilatör Cemal neden döndüğünü böyle açıkladı
Siyaset

Onun hızına yetişebilen yok! Vantilatör Cemal neden döndüğünü böyle açıkladı

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda Uğur Dündar’ın konuğu olan eski ülkücü, yeni devrimci CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, hakare..
CHP Kurultayına "Meyhane Gölgesi" 5 Büyük meyhane kapattırıldı, resmi plakalı araçlar kuyruğa girdi
Gündem

CHP Kurultayına “Meyhane Gölgesi” 5 Büyük meyhane kapattırıldı, resmi plakalı araçlar kuyruğa girdi

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı daha başlamadan şaibe, pazarlık ve kapalı kapılar ardında koltuk dizaynı iddialarıyla çalkalanıyor. Parti Mecli..
Şamil Tayyar'dan ŞOK açıklamalar "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Gündem

Şamil Tayyar'dan ŞOK açıklamalar "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"

Gazeteci ve yazar Şamil Tayyar, TV100 ekranlarında yayınlanan "Talat Atilla ile Memleket" programında, "Terörsüz Türkiye Süreci"nin başarısı..
Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti
Gündem

Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Galatasaray, gelen yoğun tepkiler ve toplumsal hassasiyetler nedeniyle ABD kökenli İsrail destekçisi Coca‑Cola ile yaptığı sponsorluk anlaşm..
Orhan Karakurt'tan "Tala'al Bedru Aleyna" tepkisi: Tezviratçılara iki sözümüz var
Gündem

Orhan Karakurt'tan "Tala'al Bedru Aleyna" tepkisi: Tezviratçılara iki sözümüz var

Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa 14. Leo'nun Sivil Toplum ve Diplomatik Heyet Toplantısı öncesi Tala'a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23