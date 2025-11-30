Trump’tan yalancı basın hamlesi: Sözcü, Halk TV, Cumhuriyet ABD‘de olsaydı…

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Türkiye'de sürekli yalan haberlerle ve manipülatif yayınlarla ortalığı karıştıran Sözcü, Halk TV ve Cumhuriyet gibi medya organlarının ABD'deki benzerlerinin durumunu gözler önüne seren çarpıcı bir adım attı. Beyaz Saray, "yanıltıcı ve taraflı" yayınlar yaptığını öne sürdüğü medya kuruluşlarını ve gazetecileri hedef alan yeni bir internet sayfasını resmen erişime açtı.

Beyaz Saray'ın sitesine eklenen yeni sayfa, "Yanıltıcı. Taraflı. Teşhir edildi." başlığını taşıyor. Bu hamle, Trump'ın ülkedeki eleştirel, fakat iddialara göre yanıltıcı yayın yapan medyaya karşı yürüttüğü sert kampanyayı resmi bir platforma taşıdı.

Yeni sayfada, CBS News, The Independent ve The Boston Globe "haftanın medya suçluları" olarak adlandırıldı. Bu medya kuruluşlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini "yanlış aktardığı ve abarttığı" öne sürüldü.

Söz konusu medya kuruluşlarının, Trump'ın "askerlere yasa dışı emirler verdiği" yönünde sahte haberler yaptığı, Başkan'ın tüm emirlerinin "yasal" olduğu iddia edildi.

The Washington Post, CBS News, CNN ve MSNBC medya kuruluşları ise "Suçlu Utanç Listesi"nde sergilendi. Kurumlar, "yanlış ve yanıltıcı haber yapmak"la suçlandı.

Öte yandan çok sayıda basın kuruluşu ve gazeteci, "taraflı haber" ve "yalan haber" gibi kategoriler içerisinde listelendi.

Ayrıca "Tekrar Tekrar Suç İşleyen" kategorisinde The Washington Post, CNN, CBS News, Axios ve New York Times gibi çok sayıda medya kuruluşunun ismi yer aldı.