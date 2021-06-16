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Ekonomi Kolonya üretimine destek
Ekonomi

Kolonya üretimine destek

İç talebin karşılanmasında sıkıntı yaşanmaması için ihracı kayda bağlı mallar arasına etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşı eklendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 22:12:00 -
Kolonya üretimine destek

Bu süreçte kolonya ve dezenfektan talebinin yerli üretim etil alkolle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kararla benzin türlerine yerli tarım ürünlerinden elde edilen etanol harmanlanmasına ilişkin zorunluluk 3 ay askıya alındı. Gıda alkolü üreten etil alkol üreticisi firmalara ait kapasitenin bir kısmının dezenfektan ve kolonya üretimine yöneltilmesine ilişkin prosedürler kolaylaştırıldı. Hayvansal ürünlerde arz güvenliğini sağlamak, piyasa istikrarını korumak ve üreticilerin artan girdi maliyetlerine katkıda bulunmak için çiğ süt destekleme prim miktarında artışa gidildi. Süt, kırmızı et, beyaz et, yumurta ve arıcılık sektör temsilcileri, üretimin sürdürülebilirliği, alınacak hijyen tedbirleri, arz güvenliği, ham maddeye ulaşım ve fiyat istikrarı konularında alınan tedbirler kapsamında bilgilendirildi. Hayvansal ürünlerin üretimi, dağıtımı ve pazara arzının aksaklığa uğramaması için, sektörde çalışan 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına ilişkin gerekli tedbirler alındı.

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