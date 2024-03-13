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Yerel Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti
Yerel

Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-03-13 18:07:00 -
Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da içtiği kolonyadan zehirlenen şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (55) içtiği kolonyadan zehirlendi. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Mehmet K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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