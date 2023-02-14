Kolombiya'dan Venezuela ile doğrudan uçuşları artırma kararı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların artacağını belirtti.

Petro, "Satena'yı uluslararası bir hava yoluna dönüştürme sözünü yerine getirerek 3 Mart'tan itibaren Venezuela'ya giden iki rota faaliyete geçiyor. Bunu diğer Latin Amerika destinasyonları takip edecek." ifadelerini kullandı.

İki başkent arasındaki bilet fiyatlarının 250 dolar civarında olacağını dile getiren Petro, doğrudan uçuşların salı ile cuma günleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Petro, seçim kampanyası sürecinde Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne (FAC) ait devlet hava yolu şirketi Satena'yı uluslararası markaya dönüştürme sözü vermişti.

Kolombiya ile Venezuela arasında bozulan ilişkilerin düzelmesinin ardından 3 yıl sonra, 8 Kasım 2022'de doğrudan ticari bir uçuşun gerçekleştirildiği bildirilmişti.

6 yıl sonra iki devlet başkanı bir araya gelmişti

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te 2 Kasım'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından törenle karşılanan Petro, 6 yıl sonra Venezuela'yı cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret eden Kolombiyalı lider olmuştu.

Venezuela-Kolombiya ilişkileri

Birbirine yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara önayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.