Kolombiya'dan Gazze'ye doktor desteği!

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze’deki çocukların tedavisi için Kolombiyalı doktor ve gönüllüleri görevlendireceklerini açıkladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Al Jazeera'ye açıklamalarda bulunan Petro, terörist İsrail'in saldırıları sonucu yıkıma maruz kalan Gazze'nin inşasına destek olmak istediklerini bildirdi.

Gazze'de tedaviye ihtiyaç duyan çocuklara işaret eden Petro, şöyle konuştu:

"Kolombiya askeri hastanesinden doktorları ve gönüllüleri, bugün mevcut olan mekanizmalar çerçevesinde göndereceğiz. Böylece mekatronik yeni protezler kaybedilen uzuvlara uyarlanabilir ve insanların daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Gerekirse bu çocukları Kolombiya'ya getirip burada tedavi edebiliriz."

Trump'a Filistin'i tanıma çağrısı

Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a Filistin'i devlet olarak tanıma çağrısında bulunarak, "Eğer ABD başkanı Orta Doğu'da gerçekten barış istiyorsa, ilk adım olarak Filistin'i tanıyarak başlamalı. Gazze'nin üstüne ilk günden itibaren düşen bombalar bir soykırımdı. Derhal bir barış konferansı başlatmalıyız. İki devletli çözüme gidecek ve kalıcı bir barış antlaşması için bu gerekli." ifadelerini kullandı.

Petro, Abbas'la görüştü

Ayrıca Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin lideri Abbas ile görüşmesini değerlendirdi.

Petro, "Mısır'da Abbas ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Rehine krizi ve şiddetin sona erdirilerek gerçek bir barış sürecinin başlatılması gerektiği ve bu sürecin de 1967 sınırları temelinde iki devletin kurulmasına dayanması gerektiğini ifade ettik." dedi.

Filistin halkının birlik olması gerektiğini vurgulayan Petro, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin Devleti'ni tanıyarak gerçek bir barış sürecini başlatabileceğini konuştuk. Filistin halkının kendi içindeki çeşitliliği içinde birlik olmasının ve Arap halkının dayanışmasının önemini ele aldık. Latin Amerika, Karayipler ve Arap dünyasını bir araya getirecek bir konferansın Bogota'da düzenlenmesi fikrinden söz ettik."

Katar'a Karayipler'de arabuluculuk için davet

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Al Sani ile Doha'da yaptığı görüşmeye değindi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüm. (ABD Başkanı Donald) Trump ile yaşanan çatışmayı yatıştırmak için ondan arabuluculuk yapmasını teklif ettim. Biz dünyada kokain ele geçirme konusunda en başarılı hükümetiz." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'daki en büyük uyuşturucu kaçakçısı ve paramiliter grup Körfez Klanı (Clan del Golfo) ile hükümetin yürüttüğü barış görüşmelerinde Katar'ın katkısını hatırlatan Petro, Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür etti.

Katar Emiri Al Sani, 21 Kasım 2024'te Kolombiya'ya resmi ziyarette bulunmuş ve Petro ile yaptığı görüşmelerde çok sayıda ikili anlaşmaya imza atmıştı.

Bengü Türk, AA