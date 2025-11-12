  • İSTANBUL
Dünya

Kolombiya’dan flaş ABD kararı! Askıya aldı

AA
AA Giriş Tarihi:
Kolombiya’dan flaş ABD kararı! Askıya aldı

Kolombiya ile ABD arasında gerilim artıyor. Son olarak Kolombiya, ABD'nin Karayipler ve Pasifik'te devam eden operasyonlarına tepki olarak ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımının askıya aldı.

Amerika kıtasında ABD kaynaklı yeni bir kriz daha yaşanıyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Karayipler ve Pasifik'te devam eden operasyonlarına tepki göstererek, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımının askıya alındığını duyurdu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Karayipler ve Pasifik'teki operasyonlarına değindi.

PETRO: TALİMAT VERDİM

Cumhurbaşkanı Petro, "Kamu güvenliği teşkilatının tüm istihbarat düzeylerine, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımının askıya alınması talimatını verdim." ifadesini kullandı.

ABD'nin, Karayip Denizi ve Pasifik'te faaliyet gösteren teknelere yönelik füze saldırıları sürdüğü müddetçe söz konusu kararın devam edeceğini belirten Petro, "Uyuşturucuyla mücadele, Karayip halkının insan haklarına öncelik tanıyacak şekilde yürütülmelidir." açıklamasında bulundu.

Ulusal basında çıkan habere göre, ABD'nin uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla Karayip Denizi ve Pasifik'teki saldırılarında 70'e yakın kişi hayatını kaybetti.

