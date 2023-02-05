  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kolombiya'dan Araklı'ya gelin geldi
Yaşam

Kolombiya'dan Araklı'ya gelin geldi

İnternetten tanışan İbrahim Aslandağ ile Kolombiyalı Maria dünya evine girdi. Kolombiyalı gelin, düğününde horon tepti.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 11:05:00 -
Kolombiya'dan Araklı'ya gelin geldi

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan İbrahim Aslandağ, internet üzerinden tanıştığı Kolombiyalı Maria De Los Angeles ile dünya evine girdi. Bir süre Kolombiya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapan çiftin düğününde Kolombiyalı Maria hem horon oynadı hem de ülkesine özgü danslar ile kendine hayran bıraktı.

Araklı'nın Pervane Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Aslandağ (29) bir yıl önce internet üzerinden Kolombiyalı kahve uzmanı Maria De Los Angeles (27) ile tanıştı. Sosyal medya üzerinden arkadaş olduktan sonra sohbet etmeye başlayan çift, birbirine aşık oldu. 4 aylık görüşmenin ardından Kolombiya’ya gitmeye karar veren İbrahim Aslandağ, 6 ay boyunca yurtdışında yaşadı. Bir süre sonra evlenmeye karar veren çift düğün için Trabzon’a geldi. Araklı Belediye Kültür Merkezi’nde dünya evine giren çiftin düğününe çok sayıda davetli katıldı. Horon ve kolbastının yanı sıra ülkesine özgü danslarını sergileyen Kolombiyalı gelin herkesi kendine hayran bıraktı.

Dünya evine giren Kolombiyalı kahve uzmanı Maria De Los Angeles, Trabzon’da yaşayacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Eşimin köyünü çok beğendim. İnsanlar çok sıcakkanlı. Çok yakın hissettim. Bana ailedenmişim gibi davranıyorlar. Araklı’yı çok beğendim. İbrahim’in ailesi bana çok iyi davrandı. Resmen bir çekilişi kazanmış gibi hissediyorum” dedi.

İbrahim Aslandağ ise, Maria ile 1.5 yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını dile getirerek, “Birbirimizi tanıdık. Daha sonra Kolombiya’ya gitme kararı aldım. Evlenmeye karar verdik. Artık Türkiye’de yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23