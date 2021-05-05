  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'den altın hamlesi! Çeyrek altın...
Almanya'da 285 ölüm daha
Bakan Akar'dan son dakika açıklamaları
Dünya alarmda! Tamamen kontrolden çıktı
Dünya Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde ölü sayısı 19'a yükseldi
Dünya

Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde ölü sayısı 19'a yükseldi

Kolombiya'da 6 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a, yaralıların sayısı ise 846'ya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 08:53:00 -
Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde ölü sayısı 19'a yükseldi

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nin Ulusal Başsavcılık Ofisi ve Ulusal Polis raporlarına dayanarak yayımladığı verilere göre, 28 Nisan'dan bu yana ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1'i polis 19 kişi öldü, 846 kişi yaralandı.

Protestoların merkezi konumundaki, başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla bir kez daha Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

Başta Medellin kenti olmak üzere Cali ve Barranquilla'da da meydanlara yürüyen binlerce kişi, hükümeti ve polisin göstericilere tavrını protesto etti.

Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler ile göstericiler arasında, Bogota'nın bazı bölgelerinde çatışmalar çıktı.

Polisler, taş, molotof kokteyli ve havai fişek atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra su sıkarak müdahale etti.

Polis, şiddet olaylarına neden oldukları gerekçesiyle şimdiye kadar 431 kişiyi gözaltına aldı.

Savunma Bakanı Diego Molano, yaptığı açıklamada, sokaklardaki şiddet olaylarından eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve Marksist örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu (ELN) sorumlu tuttu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede şiddetli protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını belirtmişti.

Ulusal grev çağrısı

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, bir kez daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etmişti.

Otobüs, durak, banka ve alışveriş merkezlerinin zarar gördüğü ülke genelinde, birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dr. Erdoğan Karakuş, o ülkenin kirli planını açıkladı: Amaçları Ankara'yı vurmak
Gündem

Dr. Erdoğan Karakuş, o ülkenin kirli planını açıkladı: Amaçları Ankara'yı vurmak

Doğu Akdeniz ve Ege'de provokasyonlara imza atan Yunanistan'ın sinsi adımları devam ederken Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik bir açıklama geld..
ANKA SİHA'nın faydalı yük kapasitesinde büyük artış
Teknoloji

ANKA SİHA'nın faydalı yük kapasitesinde büyük artış

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA SİHA'nın faydalı yük kapasitesi arttırıld..
Çalhanoğlu tartıştığı Ibrahimovic'e böyle cevap verdi
Spor

Çalhanoğlu tartıştığı Ibrahimovic'e böyle cevap verdi

İtalyan devi Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovıc'in arası bozul..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay