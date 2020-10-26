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Aktüel Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun komutanı öldürüldü
Aktüel

Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun komutanı öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:12:58 -
Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun komutanı öldürüldü

ANKARA (AA) - Kolombiya'da isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) önemli isimlerinden biri öldürüldü.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ELN komutanı Andres Felipe Vanegas Londono'nun, Pasifik kıyısında Choco eyaletinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Duque, "Uriel takma adını kullanan terörist Andres Felipe Vanegas Londono öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Londono'nun insan hakları aktivistlerinin ve güvenlik güçlerinin öldürülmesi, çocukların zorla örgüte alınması eylemlerinden sorumlu olduğu belirtildi.

Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, daha önce silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) ardından ülkedeki en etkin örgüt olarak öne çıkıyor.


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