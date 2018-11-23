0553 313 94 23

Kolombiya'da sokaklar karıştı... Üniversite öğrencileri polisle çatıştı

Kolombiya'da sokaklar karıştı. Ülkede Pedagoji Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği protestolara polis müdahale etti.

23 Kasım 2018 Cuma 09:54
Kolombiya'da sokaklar karıştı... Üniversite öğrencileri polisle çatıştı

Kolombiya'da Pedagoji Üniversitesi (Universidad Pedagogica Nacional) öğrencilerinin düzenlediği protestolar sokağa taşınca polis müdahale etti. Ulusal Üniversitede (Universidad Nacional) de polisin müdahale ettiği gösteriler nedeniyle yerleşkeye girişler durduruldu.

Ülkede, eğitim bütçesinin artırılmasını isteyen ve hükümetin vergi düzenlemesine itiraz eden öğrenciler bu kez küçük gruplar halinde başkent Bogota'daki iki üniversite yerleşkesinde eylem yaptı.

Pedagoji Üniversitesinde düzenlenen ve sokağa taşan protestolar, bölgedeki en önemli yollardan Şili Bulvarı'nın birkaç saatliğine trafiğe kapanmasına neden oldu.

Yerleşke içinden getirdikleri kum torbaları ile yolu kapatan öğrencilere polis göz yaşartıcı gaz ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla müdahalede bulundu. Maskeli protestocular ise güvenlik güçlerine taş ve el yapımı küçük patlayıcılar attı.

Birkaç saat süren gerginlik sırasında atılan gaz bombalarının yoldan geçenleri de etkilediği görüldü.

Polis, yol güvenliğini ve trafik akışını sağladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Yerleşkeye girişler durduruldu

Bogota'daki diğer kamu üniversitesi olan Ulusal Üniversite de bir grup göstericinin protestolarına sahne oldu. Buradaki olaylar yerleşke dışına çıkmadı.

Kolombiya çevik kuvveti ESMAD ve göstericiler arasında çatışmaya dönüşen eylemler nedeniyle yerleşkeye girişler üniversite yönetimi tarafında ikinci bir karara kadar durduruldu.

Herhangi bir protestocunun gözaltına alınmadığı gösterilerde yaralanan da olmadı. 

Ülkedeki El Tiempo gazetesinde yayımlanan bir haberde ise üniversite içinde yapılan bir iç yazışmada, akademisyenlerin, düzenlenen gösteriler ve maskeli kişilerin çıkardığı olayların eğitim faaliyetlerine ve personeline zarar verdiğine dikkat çektiği aktarıldı.

Bu arada son birkaç aydır yer yer şiddete dönüşen protesto gösterilerine sahne olan ülkede hükümet ve öğrenciler, hafta başında yeniden oluşturulan müzakere masasında özellikle yükseköğretime ayrılan bütçe konusunu görüşmeyi sürdürüyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:54
  1. Kolombiya
  2. Kolombiya'da eğitim grevi
  3. Kolombiya'da öğrenci protestoları
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bim aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var?
    1. Bim aktüel ürünler kataloğu bu hafta..
    2. Kazadaki sır perdesi aralanıyor!..
    3. GRAFİKLİ - Formula 1'de son durak Abu..
    4. Gram altın güne düşüşle başladı
    5. CarrefourSA’dan "Fırsat Cuması"
    6. Öğretmenin öğrencisinin üzerine içecek..
    7. GÜNCELLEME - Pakistan'da Çin..
    8. Kolombiya'da sokaklar karıştı.....
    9. Dolar/TL 5,2950 seviyelerinde işlem..
    10. Yeşil sahalarda önemli maçlar haftası
    11. Renault Mais Pazarlama Direktörü Timur..
    12. Cumhurbaşkanı Mursi'den uzun süre..
    13. Adana'da terör operasyonu: 16 gözaltı
    14. Beşiktaş Mogaz, Portekiz deplasmanında
    15. Alaattin Çakıcı'nın 9 adamı tutuklandı
    16. Yunanistan'da devlet ile kilisenin..
    17. Bildirimler başladı! Erdoğan 40 adayı..
    18. Döviz kurları
    19. Beşiktaş ile MKE Ankaragücü 99...
    20. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular