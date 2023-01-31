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Dünya

Kolombiya'da silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kolombiya'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 07:00:00 - 2023-01-31 07:04:31
Kolombiya'da silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Barranquilla kentine bağlı El Santuario mahallesinde maç izleyen bir gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kafeteryada maç izleyenlere ateş açan saldırganların bölgeye bir motosikletle geldiği bildirildi. Ombudsmanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bölgede organize suç gruplarının varlığı ve yasa dışı ticaret nedeniyle halkın ciddi güvenlik sorunu yaşadığı belirtildi.

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