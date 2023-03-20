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Dünya Kolombiya'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Kolombiya'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 21:06:00 -
Kolombiya'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Şehre bağlı Villanueva Mahallesi'nde, dans eden bir gruba kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda, ikisi olay yerinde olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.

Yerel basına göre, iki motosikletle olay yerine gelen silahlı 6 kişi dans eden bir gruba rastgele ateş ettikten sonra kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
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Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, saldırganların bulunmasına yardımcı olacak kişilere 50 milyon Kolombiya pesosu (10 bin dolar) ödül verileceğini duyurdu.

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