Kolombiya’da neler oluyor? Kolombiya halkı neyi protesto ediyor?

Güney Amerika'nın en büyük 3'üncü ülkesi Kolombiya'da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında başlatılan sosyal programları sürdürmek amacıyla Kongreye sunduğu vergi reformu yasa tasarısına karşı sivil toplum örgütlerinin tepkisi ve halkın protestoları sürüyor.

Kolombiya’da neler oluyor?

Hükümet, vergi reformunu yasalaştırarak, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sine denk gelen yaklaşık 6 milyar dolar bütçeye ek vergi geliri sağlamayı ve 663 dolar üzerinde maaş alanlardan ek gelir vergisi almayı planlıyor.

Yasada ayrıca vergi tahsilat tabanının genişletilmesi için fon oluşturulması ve Kolombiya'nın borcu nedeniyle uluslararası risk derecelendirmelerinde daha fazla puan kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sendikalar en çok, KDV'nin arttırılması sonucunda su, elektrik, doğal gaz gibi temel ihtiyaç maddelerine ek vergi getirilmesi ve orta sınıfın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlaşan ekonomik koşullarının daha da bozulmasına karşı çıkıyor.

Sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve farklı kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başta başkent Bogota olmak üzere 50'den fazla kentte meydanlara inen binlerce vergi reformu karşıtının barışçıl başlayan gösterileri, daha sonraki günlerde şiddetli olaylara sahne oldu.

Kolombiya’da protestolarda kaç kişi öldü?

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’nin 2 Mayıs’ta, gösterilerde ölü ve yaralıların artması üzerine vergi reformu yasa tasarısını geri çektiklerini ilan etmesine rağmen sokaklardaki eylemler artarak devam ediyor. Ülkede 8 günü geride bırakan gösterilerde, şimdiye kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı ve 500'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Kolombiya nerede?

Güney Amerika'da Atlas ve Pasifik okyanuslarının ikisine de kıyısı bulunan tek ülkedir. Kolombiya, bir bölgesel güçtür ve Güney Amerika'nın en büyük üçüncü ekonomisine sahiptir. Kahve, çiçek, zümrüt, kömür ve petrol endüstrileri, Kolombiya ekonomisinin başlıca sektörleridir.

Kolombiya’da protestolar bitti mi?

Ülkede yoksulluğun, ekonomik eşitsizliğin, sağlık ve eğitimde ciddi sonuçlara yol açtığını dile getiren Durango, memlekete huzur gelene kadar sokaklardan ayrılmayacağını söyledi. Eylem hakkını sonuna kadar kullanacağını vurgulayan Natalia Orozco Perez, "Küçük bir kardeşim var, onun adil bir ülkede yaşamasını istiyorum. Kolombiyalılar, daha iyi bir gelecek için ülkelerine sahip çıkmalı." dedi. Eylemler ne kadar sürerse sürsün değişim isteklerinden vazgeçmeyeceklerine işaret eden Esnaf Jeferson Saldarriaga, "Başkanın görevden ayrılmasını istiyorum, gençler hükümetin adaletsiz politikalarından usandı artık." diye konuştu.