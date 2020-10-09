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Aktüel Kolombiya'da muhalif FARC militanları BM çalışanlarına saldırdı
Aktüel

Kolombiya'da muhalif FARC militanları BM çalışanlarına saldırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 21:09:56 -
Kolombiya'da muhalif FARC militanları BM çalışanlarına saldırdı

ANKARA (AA) - Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) muhalif kanadına mensup militanlar Kolombiya'da görev yapan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu üyelerine saldırdı.

Yerel basına göre, Kolombiya'nın güneyindeki Caqueta bölgesinde militanlar BM görevlileri ve Kolombiya Omega Ortak Gücü Komutanlığından oluşan bir heyete saldırıda bulundu.

BM görevlilerini ve insani yardım çalışanlarını bir süre alıkoyduktan sonra serbest bırakan militanlar, BM araçlarını ateşe verdi.

Güvenlik güçleri olayın hemen ardından saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

- FARC başmüzakerecisi Marquez silahlanma çağrısı yapmıştı

Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmayı bitiren barış anlaşması müzakerelerinde, örgütün başmüzakereciliğini yapan Ivan Marquez ve örgütün diğer sembolik isimleri, ağustos sonunda yeniden silahlanma çağrısı yapmıştı.


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