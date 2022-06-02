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Dünya Kolombiya'da kömür madenindeki patlamada 14 işçi mahsur kaldı
Dünya

Kolombiya'da kömür madenindeki patlamada 14 işçi mahsur kaldı

Kolombiya'da bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 14 kişinin içeride mahsur kaldığı bildirildi. 2010 yılında meydana gelen kazada da 73 kişi ölmüştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 07:00:00 -
Kolombiya'da kömür madenindeki patlamada 14 işçi mahsur kaldı

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Santander yönetim bölgesine bağlı El Zulia kasabasında, kaçak olduğu değerlendirilen kömür madeninde patlama yaşandı.

Ulusal Madencilik Ajansından (ANM) yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin madencileri arama kurtarma çalışmalarına derhal başladığı ancak 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ANM, kayıp 14 işçiye ulaşılmasının günler alabileceğini kaydetti.

Kolombiya'da kaçak maden aramalarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.

Kolombiya'da 2010'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 73 kişinin ölmesi "ülke tarihinin en trajik kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

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