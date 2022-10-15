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Dünya Kolombiya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var
Dünya

Kolombiya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Kolombiya'da Tumaco kentinden Cali'ye giden otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 22:48:00 - 2022-10-15 23:07:38
Kolombiya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Kolombiya'nın Tumaco kentinden Cali'ye giden bir otobüs Pan-American Highway otoyolunda kontrolünü kaybederek devrildi.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Polis Şefi Albertland Agudelo kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef 20 ölü var. Kaza teknik bir arızadan kaynaklı gibi görünüyor" dedi.

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