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Dünya Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Dünya

Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Yeniakit Publisher
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Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Deprem felaketinin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kentinin yaklaşık 5 kilometre doğusu olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

Olası can ve mal kayıpları ile hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

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