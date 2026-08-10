Etna Yanardağı patladı! Oluşan kül bulutu uçuşları aksattı
Güney Avrupa ülkesi İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın oluşturduğu kül bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'na uçuşlar geçici olarak durduruldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Avrupa ülkesi İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın oluşturduğu kül bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'na uçuşlar geçici olarak durduruldu.
Havalimanı işletmecisi SAC'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Etna'dan yükselen külün havalimanı çevresindeki hava sahasına yayılması üzerine geliş uçuşlarının yerel saatle 15.00'e kadar askıya alındığı bildirildi.
Açıklamada, durumun Katanya Havalimanı'ndaki operasyonları önemli ölçüde etkilediği belirtilerek, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
Etna Yanardağı, kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.
Etna Yanardağı'ndan kareler…
Etna Yanardağı'ndan kareler…
Etna Yanardağı'ndan kareler…
Etna Yanardağı'ndan kareler…
Etna Yanardağı'ndan kareler…
Etna Yanardağı'ndan kareler…
Etna Yanardağı'ndan kareler…
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