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Kolombiya ve Panama'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:53:53 -
Kolombiya ve Panama'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da 525'e, Panama'da 260'a yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 525'e, vaka sayısı da 680 artarak 13 bin 610'a ulaştı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı toplamda 3 bin 358 oldu.

- Panama'da ölü sayısı 260'a yükseldi

Panama'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 4 kişi artarak 260 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 174 artarak 9 bin 118'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 6 bin 80 oldu.








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