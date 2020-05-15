Kolombiya ve Panama'da Kovid-19'dan ölümler artıyor
ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da 525'e, Panama'da 260'a yükseldi.
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 525'e, vaka sayısı da 680 artarak 13 bin 610'a ulaştı.
Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı toplamda 3 bin 358 oldu.
- Panama'da ölü sayısı 260'a yükseldi
Panama'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 4 kişi artarak 260 oldu.
Ülkedeki vaka sayısı 174 artarak 9 bin 118'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 6 bin 80 oldu.