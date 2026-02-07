Kolombiya sel sularına teslim: 6 ölü, 15 bin mağdur!

Kolombiya genelinde etkili olan soğuk hava cephesi, şiddetli yağışları ve beraberinde büyük bir doğal afeti getirdi. Nehirlerin taşması ve kıyı dalgalarının yükselmesiyle ülke genelinde binlerce aile evsiz kalırken, can kayıpları artmaya devam ediyor.

240 NOKTADA SEL BASKINI

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) raporlarına göre, ülke genelinde yaklaşık 240 sel olayı meydana geldi. Şiddetli yağışlar özellikle Antioquia, Cordoba, Bolivar ve Magdalena gibi eyaletlerde yoğunlaşırken, "Kahve Kuşağı" olarak bilinen bölgede de nehirler taştı. Yetkililer, felaketten şu ana kadar 15 binden fazla kişinin etkilendiğini açıkladı.

CAN KAYIPLARI VE KAYIP BİLGİSİ

Afetin bilançosu ağırlaşıyor. Valle del Cauca eyaletinde 4, Magdalena'da ise 2 kişi olmak üzere toplam 6 can kaybı resmi olarak doğrulandı. Yağışlardan en çok etkilenen Cordoba eyaletinde ise 5 binden fazla ailenin yardıma muhtaç durumda olduğu ve 3 kişinin yaşamını yitirdiğine dair ilk raporların incelendiği bildirildi.

TİERRALTA’NIN %80’İ SULAR ALTINDA

Felaketin en acı tablosu Tierralta bölgesinde yaşandı. Belediye Başkanı Jesus David Contreras, bölgenin yaklaşık yüzde 80'inin su altında kaldığını ve 8 bin hektardan fazla tarım arazisinin yok olduğunu belirterek durumu "felaket" olarak nitelendirdi. Uzmanlar, olumsuz hava şartlarının 9 Şubat tarihine kadar etkisini sürdüreceği konusunda uyardı.