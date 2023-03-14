  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ülkede ikinci barış sürecinin başladığını söyledi
Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ülkede ikinci barış sürecinin başladığını söyledi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, topyekun barış politikası kapsamında ülkede ikinci bir barış sürecinin başladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 06:46:00 -
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ülkede ikinci barış sürecinin başladığını söyledi

Petro, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) muhalifi el Estado Mayor Central (EMC) ile barış masasının kurulacağını duyurdu.

Sürece ilişkin detay paylaşmayan Petro, Twitter hesabındaki açıklamasında, "İkinci bir barış süreci başlıyor. Hükümet ile el Estado Mayor Central arasında barış masası kurulacak." ifadesini kullandı.

Başsavcı Francisco Barbosa da açıklamasında, hükümetin olası bir barış müzakeresini ilerletme talebi üzerine EMC mensubu 19 kişinin tutuklanma emirlerinin askıya alındığını belirtti.

Barbosa, "Bugün bu tutuklama emirlerini askıya almaya karar verdim ve 039 sayılı kararda talep edilen kişilerin hiçbirinin iade amaçlı tutuklanma emri olmadığını da not etmek önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kasım 2016'da devlet ile FARC arasında barış anlaşması imzalanmasının ardından EMC silahlı grubunun lideri Ivan Mordisco sürece muhalefet ederek barış anlaşmasına katılmamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Petro, 2 Ocak'ta silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve diğer 4 silahlı grupla 6 aylık ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Ateşkes yapılan silahlı örgütler içerisinde ELN'nin yanı sıra Marquetalia Merkez Komutanlığı, el Estado Mayor Central (EMC), Kolombiya Gaitanista Öz Savunma Kuvvetleri ve Sierra Nevada Öz Savunma Kuvvetleri yer alıyor.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2021'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde ülkede topyekun barış politikası uygulayacağı vaadinde bulunmuştu.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Leyva'dan taziye ziyareti
Kolombiya Dışişleri Bakanı Leyva'dan taziye ziyareti

Dünya

Kolombiya Dışişleri Bakanı Leyva'dan taziye ziyareti

Kolombiya'dan Türkiye'ye destek
Kolombiya'dan Türkiye'ye destek

Gündem

Kolombiya'dan Türkiye'ye destek

Kolombiya'dan Venezuela ile doğrudan uçuşları artırma kararı
Kolombiya'dan Venezuela ile doğrudan uçuşları artırma kararı

Dünya

Kolombiya'dan Venezuela ile doğrudan uçuşları artırma kararı

Kolombiya'da sağlık reformu yasası protesto edildi
Kolombiya'da sağlık reformu yasası protesto edildi

Gündem

Kolombiya'da sağlık reformu yasası protesto edildi

8 tondan fazla! Kolombiya'da ele geçirildi
8 tondan fazla! Kolombiya'da ele geçirildi

Dünya

8 tondan fazla! Kolombiya'da ele geçirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23