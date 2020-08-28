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Aktüel Köln'de muharrem ayı dolayısıyla iki bin kişiye aşure ikramı
Aktüel

Köln'de muharrem ayı dolayısıyla iki bin kişiye aşure ikramı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:31:56 -
Köln'de muharrem ayı dolayısıyla iki bin kişiye aşure ikramı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde muharrem ayı dolayısıyla cemaate aşure ikram edildi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen cuma namazı sonrası cemaate aşure ikram ederek muharrem ayının Müslümanlar için önemine değindi.

Bu ayın Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimi olduğuna değinen Türkmen, "Muharrem ayı pek çok peygamberin hayatında önemli yer edinmiş bir aydır. Güzel ve sevinçli olayların yaşandığı gibi üzüntülü olayların da yaşandığı bir aydır. Sevinç ile hüzün bir arada yaşadığımız bir günü idrak ediyoruz. Elbette Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi bugün için bizim hafızalarımızda, vicdanlarımızda en acı olayımızdır." dedi.

Farklılıkların bir araya gelip yeni bir tad, yeni bir lezzet oluşturduğunu belirterek, tüm İslam aleminin muharrem ayını kutlayan Türkmen, “Aşure aslında farklılıkların bir ayrışmaya değil aynı zamanda bir tada ve neşeye de dönüşeceğinin en güzel göstergelerinden bir tanesidir. O nedenle geleneksel aşuremizi burada ikram ediyoruz. Farklılıkların bir araya gelip yeni bir tat, yeni bir lezzet oluşturabileceğini insanlara göstermek istedik. Bugünden sonra Muharrem ayının ve aşure günlerinin insanlığın hep hayrına, sevincine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Kerbela gibi üzüntülü olayların alemi İslam-ı ve bütün insanlığı üzen olayların yaşanmamasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek ile diğer yetkililerin de katıldığı etkinlikte yaklaşık iki bin kişiye aşure ikram edildi.

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