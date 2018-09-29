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Köln Erdoğan'ın ziyareti öncesi kırmızı beyaza büründü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti kapsamında başkent Berlin'den Köln'e geçecek. Köln'de gurbetçi Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:21
Köln Erdoğan'ın ziyareti öncesi kırmızı beyaza büründü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki temaslarının ardından Köln'e geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı Köln'deki Diyanet İşleri Merkez Camisi çevresinde Avrupalı Türkler ellerinde Türk bayrakları, boyunlarında Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı atkılarıyla toplanmaya başladı.

Açılışa sınırlı sayıda davetlinin alınacak olmasına rağmen caminin etrafındaki sokaklarda binlerce kişinin toplandığı görüldü.

Köln’ün sembolleri arasına giren caminin açılışı için Alman polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Güvenlik nedeniyle sınırlı sayıda davetli ve gazetecinin alınacağı açılışta Erdoğan’ın konuşma yapması bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 15:21
  1. Köln
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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