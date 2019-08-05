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Kollarda oluşan sarkmalara dikkat

Op.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:39
Kollarda oluşan sarkmalara dikkat

Op. Dr. Onurkan İdacı, kollarda oluşan sarkmalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onurkan İdacı, fazla kilolu olma durumunun vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi kollarda da kozmetik problem olarak ortaya çıkabilmekte olduğunu ifade edere “Özellikle üst kol bölgesinin yer çekimine göğüs geren alt bölümü günlük hayattaki kol egzersizlerinden fayda görememekte, kötü görünecek şekilde yağ depolamakta ve sarkabilmektedir. Kimi hastalarda ise aşırı kilo problemi olmamasına rağmen yapısal olarak bölge fazla kalın görünümde olabilmektedir. Bahsi geçen durumlar hastaların hem giyinikken hem de kollarının açık kaldığı durumlarda kendilerini bir hayli rahatsız etmektedir. Yağlanmanın ön planda olup sarkmanın daha az olduğu hastalarda bölgeye açılan küçük deliklerden ize sebebiyet vermeden uygulanan lazer liposuction işlemi alt tarafta kalınlığa sebep olan yağ dokularını kolaylıkla ortadan kaldırmakta ve deri sarkmasına sebebiyet vermemektedir. İşlem sonrası bölge bandaja alınmakta ve birkaç hafta süreyle bandajlanmaya devam edilmektedir. Olası şişlik ve morluklar bir hafta kadar sürede düzelmekte hasta yeni ve ince kollarına yaklaşık bir saatte kavuşabilmektedir” dedi.


İdacı, deri sarkmasının ön planda olduğu durumlarda ise yine üst kolun sarkmadan etkilenen alt iç kısmına dermolipektomi denilen deri ve derialtı dokuların total uzaklaştırılması işlemi uygulanabileceğini belirterek “Hedef bölgedeki sarkan dokular yapılan özenli planlama doğrultusunda çıkarılır ve yara dikilerek kapatılır. Bölgede meydana gelecek kaçınılmaz iz, alt iç tarafta bırakıldığından günlük hayatta pek dikkat çekmez. Sonuçları açısından oldukça net ve yüz güldürücü olan işlem düşük komplikasyon riskiyle bölgedeki sıkıntıları kader olmaktan çıkarmakta, hastalara daha özgür giyinebilme şansını vermektedir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:39
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