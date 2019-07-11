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Kollarda oluşan sarkmalara dikkat

Op.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:15
Kollarda oluşan sarkmalara dikkat

Op.Dr. Selçuk Yüce, kollarda oluşan sarkmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Selçuk Yüce, “Kolun kötü görünmesinin nedeni gereğinden fazla kalın olması veya özellikle koltuk altından dirseğe uzanan bölgede sarkmanın olmasına bağlı olmaktadır. Kol germe işlemini cerrahi ve cerrahi dışı olarak uygulayabilmekteyim. Kol inceltme amaçlı cerrahi planlamada ilk seçeneğim liposuction dır. Liposuction ile yağ alarak incelme oluşturmak iz olmaması ve ağrısız olmaması sebebiyle daha tercih ettiğim bir yöntemdir. Fakat genelde kol sarkmasında duruma cilt fazlalığı da eşlik ettiği için liposakşın sonrası daha da fazla cilt sarkması riski olması sebebiyle liposuction ı tek başına kısıtlı hasta grubunda uygulayabilmekteyim. Liposuction yaptığım hastalarıma lazer liposuction yöntemini tercih ediyorum bu sayede cilt sıkılaşmasını daha iyi ve hızlı sağlandığını düşünüyorum. Kol germe ameliyatını hasta ayakta iken planlamaktayım. Sarkma miktarına göre kesi sonrası, izi koltuk altında düz çizgi şeklinde olacak şekilde sonlandırmaya gayret gösteriyorum. Fakat aşırı kilo verme gibi durumlar sonrası ciddi sarkma varsa bu durumda iz koltuk altından kolun iç kısmında kalacak şekilde dirseğe kadar uzayan bir izle de sonlandırdığım hastalar olmaktadır” dedi.


Ameliyatın lokal anestezi altında olabileceği gibi duruma göre sedasyon ve genel anestezi altında da olabileceğinin mümkün olduğunu ifade eden Op.Dr. Yüce, “Sıklıkla kol germe operasyonu diğer vücut şekillendirme operasyonları ile kombine yapılması sebebiyle hasta genel anestezi altında kombine cerrahi ile birlikte kol germe cerrahisi de olmaktadır. Ameliyat sonrası tek başına kol germe cerrahisi geçirmiş ise hasta 3-4 saat sonra evine gidebilir. İlk 2-3 gün kolların kalp seviyesinde durmasında fayda vardır. Ödem oluşumunu engeller. Hasta 3hafta-1 ay kol germe ameliyat için hazırlanmış özel korse kullanmalıdır. Ağır egzersiz 1 ay sür ile yapılmamalıdır. Kol sıkılaşma anlamında cerrahı dışı yöntemler arasında elektro estetik tedaviler kapsamında bulunan saten kol germe tedavisini tercih ediyorum. Cerrahi istemeyen yada cerrahi endikasyonu olmayan fakat kol bölgesinde kalınlaşma ve sarkma başlamış, özellikle kilo verme sonrası ve gebelik sonrasındaki hasta grubunda önerdiğim bir tedavi şeklidir. Tedavi, birer hafta ara ile 4 seanstan oluşmaktadır. Tedaviye zaman zaman lifting etkisi olan cilt altı, yağ doku ve kas dokuya uygulanan mezoterapi ile kombine ederek uygulama suretiyle hastaların kollarında ciddi incelme sağlamak mümkün olmaktadır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:15
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