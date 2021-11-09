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Medya 'Koli koli vurgun'dan 'koli koli yalan' çıktı
Medya

'Koli koli vurgun'dan 'koli koli yalan' çıktı

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında, Cumhuriyet gazetesinin yayınladığı 'Koli koli vurgun' başlıklı yalan haber ve sonrasında yayınladığı 'cevap ve düzeltme' başlıklı haberi ele alındı. Konuya ilişkin Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu "Koli koli vurgun dedikleri, koli koli yalan olarak çıktı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 12:14:00 -

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde Cumhuriyet gazetesinin bir yalanının daha düzeltmesi ele alındı.

"Koli koli yalan çıktı"

Cumhuriyet gazetesi, yalan haberler ve düzeltme haberleri sıralamasına bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyet, . 29 Temmuz 2021 tarihinde 'Koli koli vurgun' başlıklı manşet haberinin yalan olduğunu, bugünkü manşet haberinden 'Cevap ve düzeltme' başlığı ile duyurdu. Konu üzerine açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Koli koli vurgun dedikleri, koli koli yalan olarak çıkmış oluyor. Böylece Cumhuriyet'in birinci sayfasını hazırlayan editörler de fazla mesai yapmamış oluyorlar. Hazır geliyor cevap ve düzeltme metinleri. Aslında biz buna yalanların tescillenmesi diyebiliriz. Cumhuriyet gazetesi ya manşetten ya sürmanşetten 2 gün veya 3 gün arayla tekrar tekrar yaptığı yalan haberlerin düzeltmesini yayınlıyor." dedi.


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Yorumlar

MİLLET

Cumhuriyet başli başina yalan haber yapan bir gazete yandaş din düşmanı yayın organı
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