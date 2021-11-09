'Koli koli vurgun'dan 'koli koli yalan' çıktı

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde Cumhuriyet gazetesinin bir yalanının daha düzeltmesi ele alındı.

"Koli koli yalan çıktı"

Cumhuriyet gazetesi, yalan haberler ve düzeltme haberleri sıralamasına bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyet, . 29 Temmuz 2021 tarihinde 'Koli koli vurgun' başlıklı manşet haberinin yalan olduğunu, bugünkü manşet haberinden 'Cevap ve düzeltme' başlığı ile duyurdu. Konu üzerine açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Koli koli vurgun dedikleri, koli koli yalan olarak çıkmış oluyor. Böylece Cumhuriyet'in birinci sayfasını hazırlayan editörler de fazla mesai yapmamış oluyorlar. Hazır geliyor cevap ve düzeltme metinleri. Aslında biz buna yalanların tescillenmesi diyebiliriz. Cumhuriyet gazetesi ya manşetten ya sürmanşetten 2 gün veya 3 gün arayla tekrar tekrar yaptığı yalan haberlerin düzeltmesini yayınlıyor." dedi.



