Kolay para kazanayım derken 70 bin TL'den oldu!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Burak Çalıca, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayının mağduru oldu.

Genç adam, sosyal medyada arkadaşından geldiğini sandığı mesaja güvenerek dolandırıcılara yaklaşık 70 bin lirasını kaptırdı. Dolandırıcılara elindeki tüm parayı gönderen Çalıca, üzerine bir de bankadan kredi çekip gönderdi. Arkadaşıyla konuşunca dolandırıldığını anlayan Çalıca, soluğu savcılıkta aldı.

Para hırsı daha çok kaybettirdi!

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşandı. 25 yaşındaki fabrika işçisi Burak Çalıca, sosyal medya üzerinden arkadaşının hesabından kolay para kazandırma vaadi sunan bir sistem hakkında mesaj aldı. Mesaj arkadaşının hesabından geldiği için sisteme güvenen Çalıca, kendisine mesaj atan kişilerin istediği bin lirayı gönderdi. Daha sonra karşıdaki şahısların, Çalıca’nın kazancının 40 bin liraya ulaştığını ve daha fazla para göndermesi gerektiğini söylemesi üzerine genç şahıs ev, araba almak ve evlenmek için biriktirdiği parayı dolandırıcılara yolladı. Çalıca, paranın eksik kalması üzerine bir de bankadan kredi çekti. Daha sonra ise arkadaşını telefondan arayan Çalıca, mesajı kendisinin göndermediğini, hesabının başkalarının elinde olduğunu öğrenince dolandırıldığını anladı.

Yaklaşık 70 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran Çalıca, şikayetçi olmak için soluğu cumhuriyet savcılığında aldı. Kolay para kazanabilme umuduyla dolandırıcıların ağına düşen Çalıca, bu tuzağa kimsenin düşmemesini ve insanların güvenerek kimseye para göndermemesini istiyor.