Kolay gelsin Lütfü! Skandal görüntüler ortaya çıktı: “Belediye evrakları ateşe atılıyor” iddiası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Size yalvarıyorum” diyerek kentsel dönüşüm çağrısı yaptığı Kahramanmaraş, Hatay gibi illerde, başta CHP’liler olmak üzere muhalif siyasetçiler kara propaganda yürüterek halkı engelledi. Bunun en büyük acısı Hatay’da yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay adeta hayalet şehir haline geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde CHP’li Lütfü Savaş mitingler düzenleyerek halkı kentsel dönüşüme karşı kışkırttı, evlerini dönüşüme sokturmadı.

CHP tüm tepkilere rağmen Lütfü Savaş’ı 31 Mart’ta yeniden Hatay için aday gösterdi. Vatandaş da Savaş’ın biletini kesti, AK Partili Mehmet Öntürk’ü yeni başkan seçti.

Evrak temizliği mi yapılıyor?

Savaş’ın seçim sonuçlarına ettiği itiraz da sonuç vermeyince, CHP’lilerin belediyedeki evrakları ortadan kaldırmaya başladığı iddia edildi.

Ortaya çıkan görüntülerde, şantiye gibi bir mekanda evrakların ateşe atıldığı görüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediyeye ait olduğu belirtilen birimlerin evrakları yok etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

O görüntüler büyük infiale neden oldu.