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Ekonomi “Kolay Adres” ve “FAST” ile para transferlerinde öne çıkıyor
Ekonomi

“Kolay Adres” ve “FAST” ile para transferlerinde öne çıkıyor

Ziraat Bankası, “Kolay Adres” uygulaması ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu, e-posta, TCKN/VKN/YKN ve pasaport numarası gibi anahtar bilgileri kullanarak hızlı ve kolay para transferi yapabilme, ayrıca FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi ile de söz konusu transferleri 7/24 gerçekleştirilebilme imkanı sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:29:00 -
“Kolay Adres” ve “FAST” ile para transferlerinde öne çıkıyor

Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, para transferindeki Kolay Adres uygulamasının müşterileri için uzun IBAN numarasının temin edilmesi, yazılması veya hesap numarasının girilmesi gibi zorunlulukları ortadan kaldıracağını belirterek, banka içi ve dışına yapılacak TL para transfer işlemlerinde kullanılabileceğini ifade etti.

13 milyon müşteri

Ziraat Bankası’nın 13 milyonun üzerinde aktif dijital müşteri sayısı ile bu alanda sektörün öncü bankası konumunda olduğunu aktaran Kırbaş, şunları kaydetti: “Ziraat Mobil ile artık para transferleri de daha kolay ve daha hızlı hale geliyor. Kolay Adres uygulaması ile müşterilerimiz cep telefonu, eposta, ‘TCKN/VKN/ YKN’ ve pasaport numarası bilgilerini Ziraat Bankası hesabına ait bir IBAN ile eşleştirebiliyor. Şube, İnternet Bankacılığı ve Ziraat Mobil kanallarından, güvenli ve hızlı bir şekilde Kolay Adres tanımlamalarını yapabiliyor.

Ocak ayında kullanımda

2021 Ocak ayı itibarıyla para transferlerinde de FAST sistemi ile yeni bir dönem başlayacak. FAST sistemine geçiş ile birlikte sadece cep telefonu, e-posta vb. bilgilerle diğer bankalara da saniyeler içinde para aktarımı 7/24 mümkün olacak. Müşterilerimiz FAST üzerinden hızlı, temassız ve kolay bir şekilde ödeme de yapabilecek.”

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