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Spor Kolasinac Fenerbahçe'de
Spor

Kolasinac Fenerbahçe'de

Arsenal'in yıldız sol beki Sead Kolasinac Fenerbahçe ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 15:16:00 -
Kolasinac Fenerbahçe'de

 yeniakit.com.tr 

Fenerbahçe yeni sezonda Teknik Direktör Vitor Pereira önderliğinde 3-4-3 formasyonunu benimsedi. Yeni dizilişle birlikte 3’lü savunmaya dönen Fenerbahçe’de, Ferdi ve Osayi kanat-bek olarak kullanıldı. Ancak iki ismin de mevkilerinin farklı olması, özellikle savunma zaafiyetlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Pereira’nın ilk günden bu yana vurgu yaptığı kanat-bek sorununun çözümü için sarı lacivertli kulüp önemli bir adım attı. Arsenal’den dünya yıldızı Mesut Özil’in yakın arkadaşı olan Sead Kolasinac ile iletişime geçen kulüp, transfer konusunda büyük mesafe kat etti.

Arsenal ve Kolasinac ile anlaşan Fenerbahçe, transferi bitirdi. Kulüpler arasında sadece prosedürleri halletmek kaldı.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, “Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Sead Kolasinac’ı kadrosuna katmak üzere. Prosedürler tamamlanıyor.” ifadelerini kullandı.

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