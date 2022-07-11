Kolajen nedir, ne işe yarar? Resmen yaşlanmayı durduruyor! Kolajen içeren besinler

Kolajen vücutta 20'li yaşlardan sonra azalıyor. Dolayısıyla artık kolajenli besinlere sofrada yer açmak gerekiyor. Kolajen eksikliği kırışıklık, ciltte sarkma, eklemlerde ağrı ve kaslarda zayıflık gibi sorunlara neden oluyor. 30 yaşına geldiğinizde 50 yaşında gibi görünmek istemiyorsanız kahvaltıda ya da akşam yemeğinde kolajenli besinler tüketin.

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen; deri, kas, kemik tendon ile bağlar başta olmak üzere, diş ve gözler de dahil hemen her organın en önemli yapı taşı olan bir protein çeşidi. İnsan vücudunda en çok bulunan protein olan kolajenin temel görevi; vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek vermek. Aynı zamanda cilt başta olmak üzere tüm doku ile organların canlı, güçlü ve esnek kalmalarını sağlamak, dokusal bütünlük oluşturmak gibi önemli işlevler üstleniyor.

Kolajen eksikliğinin yansımaları en çok cildimizde görülüyor; cildimiz sıkılığını kaybederek sarkmaya başlıyor, matlaşıyor ve kırışıklar kaçınılmaz hale geliyor. Ayrıca eklem kıkırdaklarından tendonlara, dişlerden tırnaklara kadar pek çok organ ve dokularda hasarlar gelişiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş kolajen üretimini artırmak için öncelikle sigara ve şekerli besinler tüketmek gibi hatalı alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Ayrıca beslenme listemize kolajenden zengin ve kolajen üretimini artıran bazı besin öğelerini ekleyerek bu proteinin hızlı ve kolay bir şekilde artmasına yardımcı olabiliriz” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş kolajen takviyesinde önem taşıyan besinleri anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Kolejen tipleri nelerdir?

Vücutta pek çok farklı tipte kolajen molekülü vardır. Hepsinin temel görevi bağ dokusu yapısını desteklemek olsa da her birinin özelleşmiş birtakım görevleri bulunur. Temel kolajen tipleri:

Tip 1 kolajen: Vücutta bulunan kolajenin %90'ı Tip 1 kolajendir. Sıkıca demetlenmiş iplikçik yapısında bulunur. Kemik, deri, tendon, fibröz kıkırdak ve diş yapısının kurulmasında görevlidir.

Tip 2 kolajen: Bu tipte kolajen fiberleri, Tip 1'e göre daha gevşek paketlenmiştir. Eklemlerde yer alan elastik kıkırdakta bulunur.

Tip 3 kolajen: Kas, organ ve damar yapılarının yemelinde yer alır.

Tip 4 kolajen: Cilt katmanlarında bulunur.

Yaş ilerledikçe vücutta kolajen üretimi azalır ve daha kalitesiz kolajen üretilir. Bu durum sonucunda cilt esnekliğini kaybeder ve kırışıklıklar meydana gelir. Kıkırdak dokusu da zayıflar. Eklemlerle ilgili problemler görülebilir.

Kolajen nedir, kolajen içeren besinler nelerdir?

Kemik suyu Kolajen kemik suyunda bulunur. Kolajen ve mineralleri vücuda almak için kemik suyu tavuk, sığır eti veya diğer hayvan kemiklerinin pişirilmesiyle çıkarılır.

Avokado Özellikle ünlülerin elinden düşmeyen avokadonun popüler olmasının nedenlerinden biri de kolajendir. Cildi parlatır, besler. Avokado E vitamini ve omega-3 yağ asitleriyle doludur. Smoothie, salata veya tostunuzda tüketebilirsiniz.

KEMİK SUYU: Kemik suyu içerdiği glisin, prolin ve arjinin gibi önemli amino asit içeriğiyle mükemmel bir kolajen kaynağı. Beslenme rutininize zaman zaman kemik suyu eklemeniz, vücudunuzda azalan kolajeni yerine koymak için ideal. Ancak rutinde kemik suyu tüketimi kan kolesterol düzeylerini arttırabileceği için kalp-damar hastalığı veya kolesterol yüksekliğiyle ilişkili herhangi bir hastalığınız varsa kemik suyu tüketiminden kaçınmanız çok önemli.

Yumurtanın beyazı Yumurtanın beyazı kolajeni oluşturan ana amino asitler olan glisin ve prolin içerir. Yumurtanın sarısı ise cilt, kemik ve kas sağlığını korur. D vitamini açısından da faydalıdır. Yumurtayı ister haşlayın ister tavada pişirin. Yeter ki güne onunla başlayın.

JELATİN: Jelatin, kolajenden türetilmiş bir protein türü. Bu yüzden kolajen üretimini arttıran besinlerden biri olarak kabul ediliyor. Jelatini pişirme sırasında kullanılabilir ve yemeğinizin besin değerini arttırmak için çorba, güveç veya et suyuna karıştırabilirsiniz.

KOYU, YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:

Kolajen üretiminde bir diğer önemli faktör de, kolajenle birlikte C vitamini tüketiminin yeterli olması. Dolayısıyla ıspanak, semizotu, tere, roka ve maydanoz gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler beslenme listenizde düzenli olarak mutlaka yer almalı.

TURUNÇGİLLER: Portakal, mandalina ve limon gibi turunçgiller de C vitamininden zengin oldukları için kolajen üretimini destekliyorlar. Çünkü kolajen sentezlenirken tıpkı diğer birçok protein gibi yardımcı besin ögelerine ihtiyaç duyuyor ve C vitamini de kolajen üretiminde başrolü üstlenen bir besin ögesi.

KIRMIZI VE MOR MEYVELER: Çilek, ahududu, böğürtlen, karadut ve yaban mersini gibi kırmızı ve mor meyveler C vitamini deposu olup kolajen üretimini destekliyorlar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş "Özellikle çilek içerdiği bir antioksidan çeşidi olan ellajik asit sayesinde kolajenin yıkımına karşı da koruyucu etki gösteriyor” diyor.

SARIMSAK: C vitamini dışında kolajen üretimini destekleyen besin ögelerinden biri de, sülfür. Sarımsak içerdiği bol miktarda sülfür sayesinde kollajen üretimini destekleyen besinler arasında yer alıyor. Yapılan son çalışmalar, sülfürden fakir bir diyetle beslenen hayvanların daha az kolajen ürettiğini göstermiş.

SU YOSUNU: Kolajen proteini başlıca glisin ve prolin aminoasitlerinden oluşuyor. Dolayısıyla beslenmede glisin ve prolini zenginleştirmek kolajen üretimini de arttırıyor. Spirulina glisinden zengin bir su yosunu çeşidi ve kurutulmuş halde satılıyor. Spirulinayı meyve sularına veya tatlılara ekleyebilirsiniz.

Evde En İyi Kolajen Maskesi Yapımı

Maske

Malzemeler:

1 Çay Bardağı Chia Tohumu

1 Çay Bardağı Keten Tohumu

2 Su Bardağı Demlenmiş Yeşil Çay

Uygulama:

Bu maskeyi uygulamak için derin bir kap içinde tohumları karıştırın. Ardından sıcak demlenmiş yeşil çayı tohumların üzerine atın. Biraz dinlendirin. Bu esnada gazlı bez alın ve yüzünüze tam ölçüde denk gelecek şekilde gazlı bezden maske kesin. Bu maskeyi az önce tohumları demlediğiniz suyun içine batırın ve çıkarın. Maskeyi yüzünüze yerleştirin ve bir koltuğa geçerek maskeyle 15 dakika kadar uzanın. Kolajen üretimini destekleyen mucizevi maskeyi her sabah deneyebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı ise kavanozda kapağı kapalı şekilde muhafaza edebilirsiniz. Düzenli uygulama sonunda cildinizin daha sağlıklı ve canlı göründüğüne şahit olabilirsiniz.

Maske

Malzemeler:

1 Yemek Kaşığı Bal

5 Adet Kırmızı Üzüm Püresi

3 Çay Kaşığı Zeytinyağı

Uygulama:

Cildinizdeki kolajen miktarını artırmak için tüm malzemeleri bir kap içinde karıştırın. Ardından minik bir fırça ile cildinize sürün ve 15 dakika kadar bekleyin. Antioksidan içeriği yüksek olan bu sağlıklı maske sayesinde cilt hücrelerinizin yenilenme hızı yükselecektir. Göz kenarlarında, altında ve dudak çevresinde oluşan kırışıklığı bu maske sayesinde yok edebilirsiniz. Haftada 2 defa uygulama sonucunda kısa sürede etkili sonuç alabilirsiniz.