Kolajen nedir, ne işe yarar? Kolajen eksikliği nasıl anlaşılır?

Vücudumuzun kolajen üretimini yaşam biçimimiz, yaşadığımız iklim ve beslenme alışkanlıklarımızın etkilediği gibi doğal bir süreç olan yaş almak da kolajen üretiminin azalmasına sebep olmaktadır. Ortalama bir insan vücudunda 25 yaş sonrası yılda %1 ile 2 aralığında bir kolajen üretimi düşüşü gözlenmektedir.

Bu kayıplar, insan doğası gereği yaşadığımız süreçlerin birer parçasıdır. Yaşımız ilerledikçe cilt elastikiyetinde azalma, ciltte kuruma, incelme, sarkma, kırışıklıklar, güneş lekeleri, saç kalitesinde bozulma ve kırılgan tırnaklar ortaya çıkar. Kolajen yaşlanma belirtilerini hafifleterek, kişinin daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmasına ve daha genç görünmesine yardımcı olur.

Kolajen eksikliği nasıl anlaşılır?

Kolajen eksikliğinin yansımaları en çok cildimizde görülümektedir. Cildimiz sıkılığını kaybederek sarkmaya başlar, matlaşır ve kırışıklıklar kaçınılmaz hale gelir.

Kolajen kaybına yol açan faktörler nelerdir?

Çevre kirliliği

Stres

Sigara kullanımı,

Alkol tüketimi,

Güneş ışığına uzun süre maruz kalma,

Aşırı şeker tüketimi

Paketlenmiş, rafine gıdalar,

Sağlıksız beslenme,

Uyku düzensizliği ve yeterince uyumama

Menopoz

Kolajen nasıl kullanılır?

En yaygın 4 kullanım önerisi:

Su ile tüketmek: Kolajen suda rahatlıkla çözünen, tadı neredeyse hiç olmayan ve kokusuz bir proteindir. Bir bardak suda günde tercihen 10 gr kolajen tozu karıştırılarak güvenle içilebilir.

Çay, kahve ile tüketmek: Kolajen çay ve kahvenin tadını ve kokusunu değiştirmez. Bu nedenle çay ve kahve ile beraber de içilebilir.

Meyve suyu ile tüketmek: Meyve suyuna kolajen ekleyerek gayet sağlıklı ve pratik bir şekilde alınabilir.

Çorba ve yemekler: Çorba veya herhangi bir yemeğe eklenerek de kolajen alınabilir.

Kendi Kolajeninizi Korumak İçin Ne Yapmalısınız?