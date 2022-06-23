Kolajen nedir? Evde kolajen yapımı ve en çok kolajen içeren besinler

Kolajen nedir?

Kolajen; vücutta deri, kemik, tendon, ligamentler başta olmak üzere pek çok organda bulunan bir yapısal proteindir. Vücutta en çok bulunan proteindir ve tüm vücut proteinlerinin üçte birini oluşturur. Bağ dokunun oldukça önemli bir bileşeni olan kolajen, dokuları yapıştırıcı gibi bir arada tutar. Vücutta çokça bulunan ve farklı dokularda çeşitli görevleri olan kolajen, vücut yapısının koruyan temel maddedir.

Kolejen tipleri nelerdir?

Vücutta pek çok farklı tipte kolajen molekülü vardır. Hepsinin temel görevi bağ dokusu yapısını desteklemek olsa da her birinin özelleşmiş birtakım görevleri bulunur. Temel kolajen tipleri:

Tip 1 kolajen: Vücutta bulunan kolajenin %90'ı Tip 1 kolajendir. Sıkıca demetlenmiş iplikçik yapısında bulunur. Kemik, deri, tendon, fibröz kıkırdak ve diş yapısının kurulmasında görevlidir.

Tip 2 kolajen: Bu tipte kolajen fiberleri, Tip 1'e göre daha gevşek paketlenmiştir. Eklemlerde yer alan elastik kıkırdakta bulunur.

Tip 3 kolajen: Kas, organ ve damar yapılarının yemelinde yer alır.

Tip 4 kolajen: Cilt katmanlarında bulunur.

Yaş ilerledikçe vücutta kolajen üretimi azalır ve daha kalitesiz kolajen üretilir. Bu durum sonucunda cilt esnekliğini kaybeder ve kırışıklıklar meydana gelir. Kıkırdak dokusu da zayıflar. Eklemlerle ilgili problemler görülebilir.

En çok kolajen içeren besinler

Kolajen yönünden en önemli kaynaklar; sığır eti, yoğurt, tavuk eti, hindi eti, sakatatlar ve balıklardır. En iyi protein kaynakları olan bu besinler cildin esnekliğini ve sıkılığını artırır. Cilt hücrelerinin bozulmasına engel olur.

Yumurta

En kaliteli protein kaynağı olan yumurtanın sarısı da beyazı da kolajen üretimi konusunda güçlü bir kaynaktır.

Yeşil Sebzeler

Nane, adaçayı, roka, ıspanak, ısırgan otu, lahana, ebegümeci gibi yeşil yapraklı sebzeler vücudun kolajen üretimini artırmakta ve cildin nemini, elastikiyetini korumaktadır.

Sarı, Turuncu Renkli Meyveler ve Sebzeler

Şeftali, mango, kayısı, ananas, limon, greyfurt, portakal, kavun, havuç, bal kabağı, patates ve kivi gibi C vitaminini bolca barındıran besinler kolajen desteği veren önemli besinlerdendir. Cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlarlar.

Sülfür Bileşenleri İçeren Besinler

Sarımsak, kereviz, zeytin çeşitleri, tofu, soğan, pırasa, salatalık, muz gibi sülfür içeriği olan sebzeler ve meyveler vücuttaki kolajen üretimini artırır.

Kuruyemişler

Fındık, fıstık, ceviz kolajen desteği konusunda beslenmede mutlaka bulundurulması gereken yemişlerdir.

Süt Ürünleri

Lor peynir, beyaz peynir, inek sütü, soya sütü kolajen üretimini uyaran bileşenler içerirler.

Kırmızı Meyveler

Ahududu, böğürtlen, yaban mersini, kızılcık, çilek, kiraz, siyah üzüm, elma, pancar, kırmızı kapya biber, domates gibi besinler içerdikleri güçlü antioksidanlar sayesinde kolajen üretimini uyarırlar. Güneşin zararlı ışınlarının deriye etkilerini azaltırlar.

Evde En İyi Kolajen Maskesi Yapımı

Maske

Malzemeler:

1 Çay Bardağı Chia Tohumu

1 Çay Bardağı Keten Tohumu

2 Su Bardağı Demlenmiş Yeşil Çay

Uygulama:

Bu maskeyi uygulamak için derin bir kap içinde tohumları karıştırın. Ardından sıcak demlenmiş yeşil çayı tohumların üzerine atın. Biraz dinlendirin. Bu esnada gazlı bez alın ve yüzünüze tam ölçüde denk gelecek şekilde gazlı bezden maske kesin. Bu maskeyi az önce tohumları demlediğiniz suyun içine batırın ve çıkarın. Maskeyi yüzünüze yerleştirin ve bir koltuğa geçerek maskeyle 15 dakika kadar uzanın. Kolajen üretimini destekleyen mucizevi maskeyi her sabah deneyebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı ise kavanozda kapağı kapalı şekilde muhafaza edebilirsiniz. Düzenli uygulama sonunda cildinizin daha sağlıklı ve canlı göründüğüne şahit olabilirsiniz.

Maske

Malzemeler:

1 Yemek Kaşığı Bal

5 Adet Kırmızı Üzüm Püresi

3 Çay Kaşığı Zeytinyağı

Uygulama:

Cildinizdeki kolajen miktarını artırmak için tüm malzemeleri bir kap içinde karıştırın. Ardından minik bir fırça ile cildinize sürün ve 15 dakika kadar bekleyin. Antioksidan içeriği yüksek olan bu sağlıklı maske sayesinde cilt hücrelerinizin yenilenme hızı yükselecektir. Göz kenarlarında, altında ve dudak çevresinde oluşan kırışıklığı bu maske sayesinde yok edebilirsiniz. Haftada 2 defa uygulama sonucunda kısa sürede etkili sonuç alabilirsiniz.

Yüzdeki kolajeni artırmak için ne yapmalı? Yüzdeki kolajen nasıl arttırılır

Kolajen üretimini artırmak için; Beslenme: Soya ve soya ürünleri, Omega 3 yağ asitleri içeren besinler, et, yeşil sebzeler, yumurta akı, antioksidan içeren gıdalar gibi besinler kolajen üretimini artırabilmektedir. Kemik suyu tüketmek de kolajen miktarını artırmaya yardımcı olabilmektedir.

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Doğal kolajen nasıl alınır?

Kollajen bir proteindir ve tüm proteinler gibi amino asitlerden oluşur. Vücuttaki kolajen miktarını korumak ve arttırmak için protein içeren gıdaların tüketimini arttırmanız gerekir. Kırmızı et, beyaz et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, baklagiller ve kabak çekirdeği bol miktarda protein içerir.

Ayrıca maydanozdaki C vitamini ciltte görülen ince çizgiler, kırışıklıklar ve izlerin onarılmasında etkilidir. Ciltteki kolajen üretimini artıran maydanoz suyu etkilidir.

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