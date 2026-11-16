Fırın, elektrikli ısıtıcı kullanıyorsanız elektrik faturasını yükseltiyor: İşte en çok elektrik yakan aletler

Evlerde sık kullanılan elektrikli ısıtıcılar, yüksek güç tüketimleri nedeniyle elektrik faturalarını artırabilen cihazların başında geliyor. Özellikle kış aylarında uzun süre çalışan fanlı ısıtıcılar, yağlı radyatörler ve elektrikli sobalar yüksek miktarda enerji tüketebiliyor. Bunun yanı sıra kurutma makineleri, klimalar, fırınlar ve su ısıtıcıları da kullanım sıklığına ve çalışma sürelerine bağlı olarak elektrik tüketimini artırabiliyor. Elektrikli cihazların enerji tüketiminde yalnızca cihazın türü değil, kaç saat çalıştırıldığı da önem taşıyor. Yüksek watt değerine sahip bir cihazın her gün uzun süre kullanılması, aylık elektrik tüketiminde ciddi artışa yol açabiliyor. Özellikle elektrikli ısıtıcıların sürekli açık bırakılması, kış aylarında faturaların yükselmesinin nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.