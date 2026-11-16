  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fırın, elektrikli ısıtıcı kullanıyorsanız elektrik faturasını yükseltiyor: İşte en çok elektrik yakan aletler Bülent Arınç, Başkan Erdoğan'dan iş istedi! Bilal Erdoğan, Lübnan'da Türkmen köylerini ziyaret etti: Mounir Rabih’ten dikkat çeken analiz 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar 17 milyon kişinin gözü çıkacak rakamda: Emekliye zam formülünde EYT’liler detayı! Sabah aç karnına Limonlu su ile bağışıklık sistemine doğal koruma: Güne limonlu suyla başlarsanız... Putin ipini çekti! O ülkenin lideri hakkında ölüm emri Pirinç suyuyla gelen güzellik! Kısa süre içerisinde saça etkisi: Müthiş görüntü çıkarıyor
Kadın - Aile
4
Yeniakit Publisher
Fırın, elektrikli ısıtıcı kullanıyorsanız elektrik faturasını yükseltiyor: İşte en çok elektrik yakan aletler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fırın, elektrikli ısıtıcı kullanıyorsanız elektrik faturasını yükseltiyor: İşte en çok elektrik yakan aletler

Fırın, elektrikli ısıtıcılarının kullanım sıklığına ve çalışma sürelerine bağlı olarak elektrik tüketimini artırabiliyor. Özellikle yüksek enerji tüketen bazı ev aletleri, fark edilmeden elektrik harcamasını artırıyor. İşte tek başına en çok elektirik yakan alatler

#1
Foto - Fırın, elektrikli ısıtıcı kullanıyorsanız elektrik faturasını yükseltiyor: İşte en çok elektrik yakan aletler

Artan enerji maliyetleriyle birlikte vatandaşlar elektrik faturalarını düşürmenin yollarını arıyor. Evlerde kullanılan beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine kadar pek çok cihaz, elektrik tüketiminde önemli rol oynuyor. Ancak bazı cihazlar, özellikle uzun süre çalıştırıldığında faturaya beklenenden daha fazla yansıyabiliyor.

#2
Foto - Fırın, elektrikli ısıtıcı kullanıyorsanız elektrik faturasını yükseltiyor: İşte en çok elektrik yakan aletler

Evlerde sık kullanılan elektrikli ısıtıcılar, yüksek güç tüketimleri nedeniyle elektrik faturalarını artırabilen cihazların başında geliyor. Özellikle kış aylarında uzun süre çalışan fanlı ısıtıcılar, yağlı radyatörler ve elektrikli sobalar yüksek miktarda enerji tüketebiliyor. Bunun yanı sıra kurutma makineleri, klimalar, fırınlar ve su ısıtıcıları da kullanım sıklığına ve çalışma sürelerine bağlı olarak elektrik tüketimini artırabiliyor. Elektrikli cihazların enerji tüketiminde yalnızca cihazın türü değil, kaç saat çalıştırıldığı da önem taşıyor. Yüksek watt değerine sahip bir cihazın her gün uzun süre kullanılması, aylık elektrik tüketiminde ciddi artışa yol açabiliyor. Özellikle elektrikli ısıtıcıların sürekli açık bırakılması, kış aylarında faturaların yükselmesinin nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Fırın, elektrikli ısıtıcı kullanıyorsanız elektrik faturasını yükseltiyor: İşte en çok elektrik yakan aletler

Evde elektrik tasarrufu sağlamak isteyen vatandaşların bazı alışkanlıklarını değiştirmesi öneriliyor. Elektrik tüketimini azaltmak için şu noktalara dikkat edilebilir: Kullanılmayan elektrikli cihazları kapatın. Elektrikli ısıtıcıları gereksiz yere uzun süre çalıştırmayın. Enerji verimliliği yüksek cihazları tercih edin. Çamaşır ve bulaşık makinelerini mümkün olduğunca tam doluyken çalıştırın. Buzdolabının kapağını gereğinden uzun süre açık bırakmayın. Cihazların enerji tüketim etiketlerini kontrol edin. Elektrik faturalarının yükselmesini önlemek isteyen vatandaşlar için cihazların bilinçli kullanılması büyük önem taşıyor. Özellikle yüksek enerji tüketen ev aletlerinin çalışma süresini azaltmak, aylık elektrik giderlerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez çürük dişleri eski haline getiriyormuş! Etkili olan faktörler...
Kadın - Aile

40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez çürük dişleri eski haline getiriyormuş! Etkili olan faktörler...

Kuzey İrlanda’nın en önemli üniversitelerinden biri olan Belfast Queen’s Üniversitesi'nde araştırma konusunda bozuk dişleri eski haline geti..
Türkiye'de karayollarında yeni dönem! 52 noktaya İHA'lar iniş kalkış yapabilecek
Gündem

Türkiye'de karayollarında yeni dönem! 52 noktaya İHA'lar iniş kalkış yapabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısında dikkat çeken yeni bir uygulamayı duyurdu. Afet ve acil duru..
İlhan Tahsin’den Atina’ya müftülük tepkisi: Azınlığın iradesi nerede?
Aktüel

İlhan Tahsin’den Atina’ya müftülük tepkisi: Azınlığın iradesi nerede?

Batı Trakya Türk Azınlığının müftülük meselesini kaleme alan gazeteci yazar İlhan Tahsin, “Müftülük Sorununda Atina’nın Zaferi Mi, Yeni Bir ..
Hazırlık maçında kan gövdeyi götürdü! Sahalar ringe döndü: 5 kırmızı kart!
Spor

Hazırlık maçında kan gövdeyi götürdü! Sahalar ringe döndü: 5 kırmızı kart!

ABD temsilcisi New York Red Bulls ile Meksika devi Club America arasında oynanan hazırlık maçının son dakikalarında adeta vahşi batı manzara..
Nevşehir'de feci kaza! Otobüs ata çarptı, yedek şoför kurtarılamadı…
Gündem

Nevşehir'de feci kaza! Otobüs ata çarptı, yedek şoför kurtarılamadı…

Nevşehir’de seyir halindeki yolcu otobüsünün aniden yola çıkan ata çarpması faciayla sonuçlandı. Kazada yedek şoför Abdullah Gül hayatını ka..
Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Rus istihbaratından komşuya sabotaj
Gündem

Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Rus istihbaratından komşuya sabotaj

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin (GRU) talimatıyla ülkesindeki kritik savunma şirke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23