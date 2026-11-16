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Spor Futbol dünyasında böylesi görülmedi: Oyuncunun maç formasını çaldılar
Spor

Futbol dünyasında böylesi görülmedi: Oyuncunun maç formasını çaldılar

Yeniakit Publisher
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türk futbolunda eşine benzerine az rastlanır skandal bir olay, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde oynanan Çankırı FK - Eskişehir Demir karşılaşmasına damga vurdu. Oyuna girmeye hazırlanan futbolcunun formasının çalındığı ortaya çıkarken, kulüp görevlisinin "Ya adamı oyuna sokacağız, formayı çalmışlar" feryadı tribünleri ve futbol camiasını şoke etti.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL)'nde oynanan Çankırı FK-Eskişehir Demir maçında çok ilginç bir olay yaşandı. Çankırı FK'de forma giyen bir futbolcunun forması çalındı. Oyuncuyu oyuna sokmak isteyen takım, uzun süre forma aramak zorunda kaldı.

PGL oynanan Çankırı FK - Eskişehir Demir karşılaşması, Türk futbol tarihinde eşine az rastlanır bir olaya sahne oldu.

OYUNA GİRECEK OYUNCUNUN FORMASI BULUNAMADI

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna müdahale etmek isteyen Çankırı FK teknik heyeti, yedek kulübesindeki bir futbolcusunu sahaya sürmeye hazırlandı. Ancak ısınmasını tamamlayıp oyuna girmek için hazırlık yapan futbolcunun maç formasının yerinde olmadığı fark edildi. Yedek kulübesi ve soyunma odası çevresinde yapılan incelemelerde formanın çalındığı ortaya çıktı.

''FORMAYI ÇALMIŞLAR''

Kulüpte sorumlu olan bir görevli, taraftarlarla yaşadığı diyalog esnasında oyuncunun formasını çalındığını, ''Ya adamı oyuna sokacağız, formayı çalmışlar.'' sözleriyle anlattı.3

TRİBÜNDEKİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Tribündeki taraftarları şaşkına çeviren bu ilginç olay, karşılaşmanın önüne geçerek amatör futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

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