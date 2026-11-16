Fon skandalında Erişah Arıcan sessizliğini bozdu mu? Sevilay Yılman'dan dikkat çeken paylaşım!

Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen iddialar ve tartışmalar sürerken, gazeteci Sevilay Yılman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Yılman, T24'ün Tera Portföy patronu Erdin Özel'in Erişah Arıcan ve Emre Tezmen hakkındaki iddialarını konu alan haberini alıntılayarak, Arıcan hakkında kendisine aktarılan bilgileri paylaştı.

ERİŞAH ARICAN HAKKINDAKİ İDDİALARA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

T24'ün paylaşımında, Erdin Özel'in Arıcan'ın Emre Tezmen'i Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeliğine aday gösterdiği yönündeki iddiasına yer verildi.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Sevilay Yılman ise Erişah Arıcan'ı şahsen tanımadığını belirterek, fon skandalının ortaya çıkmasının ardından kendisinin de Arıcan'ın neden sorumlu tutulmadığını ve görevden alınmadığını sorguladığını ifade etti.

Yılman, konuya ilişkin görüşlerinin ardından güvendiği bir akademisyenle yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

"KENDİMDEN ŞÜPHE EDERİM AMA ERİŞAH'DAN ASLA!"

Yılman, kendisi için sözleri büyük önem taşıyan hocasıyla gündemi değerlendirdiği sırada konunun Erişah Arıcan'a geldiğini belirtti.

Gazeteci Yılman'ın aktardığına göre söz konusu akademisyen, Arıcan hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kendimden şüphe ederim ama Erişah'dan asla! Katiyen böyle kirli bir çarkın parçası olmaz o!"

"FONLARLA İLGİLİ SPK'YA DEFALARCA UYARIDA BULUNMUŞ"

Yılman'ın aktardığı görüşmede, Erişah Arıcan'ın fonlarla ilgili gelişmeler konusunda daha önce Sermaye Piyasası Kurulunu (SPK) uyardığı da öne sürüldü.

Yılman'ın hocası olduğunu belirttiği kişi, şu sözleri dile getirdi:

"Kaldıki fonlarla ilgili defalarca SPK'ya uyarılarını yapmış. Bu durum da skandal patladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na aktarılmış."

"CUMHURBAŞKANI İSTİFASINI İSTESEYDİ BİR SANİYE BİLE OTURMAZDI"

Paylaşımın en dikkat çekici bölümünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erişah Arıcan'ın istifasını istediğine ilişkin kulis bilgilerine verilen cevap oluşturdu.

Yılman'ın aktardığına göre akademisyen, söz konusu iddiaları şu ifadelerle reddetti:

"O yüzden de istifa etmesini istediği konusu tamamen safsata! Bir de Sayın Cumhurbaşkanı Erişah'dan istifasını istemiş olsaydı eğer, bir saniye bile o koltukta oturmazdı. Kuyruklu yalan bu kulisler. Aksine ona güvendiği için yerinde durmasını istiyor Reis"

SEVİLAY YILMAN: DOĞRU VEYA YANLIŞ, PAYLAŞMAK İSTEDİM

Gazeteci Sevilay Yılman, paylaşımının sonunda aktardığı bilgilerin doğruluğuna ilişkin kesin bir değerlendirmede bulunmadı.

Yılman, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Doğru veya yanlış ama güvendiğim insanın bana aktardıklarını paylaşmak istedim sizlerle…"

Böylece fon soruşturmasında adı gündeme gelen Erişah Arıcan hakkındaki iddialara karşı, kendisini yakından tanıdığı anlaşılan bir akademisyenin değerlendirmeleri Sevilay Yılman aracılığıyla kamuoyuna taşınmış oldu.

Ancak söz konusu ifadeler Arıcan'ın doğrudan yaptığı bir açıklama değil, Yılman'ın telefon görüşmesinden aktardığı sözler olarak dikkat çekti.