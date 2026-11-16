Fon skandalında eşini ve kardeşini hedef almıştı! AK Partili vekilden olay sözler: Bunun hesabı sorulacak!

Fon soruşturması üzerinden siyasette başlayan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Yeni Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale'nin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan'ın eşi ile kardeşine yönelik iddialar ortaya atmasının ardından Karaaslan sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaaslan, Özlale'nin sözlerini sert ifadelerle eleştirerek ailesine yönelik suçlamaları reddetti. Daha önce de benzer iddialarla karşı karşıya kaldığını belirten AK Partili milletvekili, hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

"HİÇ UTANMADAN İTİBAR SUİKASTINA GİRİŞTİ"

Özlale'nin açıklamalarına tepki gösteren Karaaslan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ümit Özlale'nin daha önceki gibi hiç utanmadan yine bir itibar suikastine, haysiyet cellatlığına giriştiğini görüyorum.

Çok net ifade edeceğim;

Benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur!"

"2022 YILINDAKİ İFTİRALARI YENİDEN GÜNDEME GETİRİYORLAR"

Karaaslan, ailesine ilişkin suçlamaların geçmişte de ortaya atıldığını belirterek Özlale'nin gündeme taşıdığı iddiaların yeni olmadığını vurguladı.

AK Partili milletvekili, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"2022 yılında dolaşıma sokulan ve hiçbir sonuca ulaşmayan bu iftiraların yeniden gündeme getirilmesi kendileri açısından utanç vericidir."

"BÜTÜN BU YALANLARIN HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SORACAĞIM"

Özlale'nin kamu projelerine ilişkin açıklamalarına da cevap veren Karaaslan, iddiaları yargıya taşıyacağını duyurdu.

Karaaslan, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

"Kirli siyasetlerine asla izin vermeyeceğimizden ve yine 78 kentsel dönüşüm projesi gibi akla hayale gelmeyecek yalanların hepsinin Hukuk önünde daha önce yaptığım gibi hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

ÜMİT ÖZLALE'NİN İDDİALARI NELERDİ?

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında fon soruşturmasında adı geçen bazı isimlerle Çiğdem Karaaslan'ın aile üyeleri arasında ticari ve finansal ilişkiler bulunduğunu ileri sürmüştü.

Özlale, Karaaslan'ın kardeşi Halil Gökhan Özkal'ın, Ünsal Ban ve Süleyman Yıldırım ile birlikte 28 Şubat 2022 tarihinde Londra'da Gainex Global Limited isimli şirketi kurduğunu öne sürmüştü.

Karaaslan'ın eşi Direnç Karaaslan'ın Matriks şirketinin hissedarları arasında yer aldığını belirten Özlale, TERA Yatırım'ın belge yönetim sisteminde Karaaslan ve bazı isimler adına kısa zaman aralıklarıyla müşteri kayıtları açıldığını iddia etmişti.

140 MİLYON DOLARLIK PROJE İDDİASI

Özlale, Karaaslan ailesiyle bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü şirketlerin 140 milyon dolarlık Yassıada projesinin yanı sıra 78 gençlik merkezi ve 11 kentsel dönüşüm projesinde görev aldığını öne sürmüştü.

Basın toplantısında Karaaslan'a doğrudan sorular yönelten Özlale, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ilişkilerden haberdar mıydınız? Eşinizin ve kardeşinizin işlemleri hakkında herhangi bir kamu görevlisiyle, siyasetçiyle veya denetim makamıyla görüştünüz mü? Siyasi konumunuzun referans olarak kullanılıp kullanılmadığını araştırdınız mı?"

SPK, MASAK VE SAVCILIĞA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Özlale, basın toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve savcılığa da çağrıda bulunmuştu.

Fon soruşturması kapsamında gündeme getirdiği hesapların banka hareketlerinin, vekâletnamelerin ve hisse işlemlerinin incelenmesini isteyen Özlale, söz konusu ticari ve finansal bağlantıların araştırılmasını talep etmişti.