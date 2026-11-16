  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AB’den Rusya’ya yeni yaptırım dalgası! 101 kuruluş ve 12 kişi hedefte… Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelilerle buluştu: Muhalefetle gençlere bakış açımızda zihniyet farkı var 250’den fazla palavra ifşa edildi! İsrail’in yalanlarına Türkiye freni Dizüstünde vurgun Ukrayna ordusundaki Çeçen taburunun tek kadın askeriydi... Camiyi savunurken hayatını kaybetti! Ölü sayısı 17’ye çıktı! Aynı gecede iki katliam yaşandı Barış Alper ve Sane ile komşu oldu: Okan Buruk’a 120 milyon liralık saray yavrusu Fon soruşturmasında tutuklanıp cezaevine gönderilmişti: ‘Kaçma şüphesi yok’ denilip tahliyesi istendi Pakistan’daki EİT toplantısında aile fotoğrafına girdi! KKTC uluslararası arenadaki yerini alıyor Terör saldırısı kamerada! Bomba yüklü araç böyle patlatıldı
Gündem Sarıgül soruşturmasında kritik gelişme: Ömer Sarıgül yeniden adliyede! Gözler vereceği ifadede
Gündem

Sarıgül soruşturmasında kritik gelişme: Ömer Sarıgül yeniden adliyede! Gözler vereceği ifadede

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sarıgül soruşturmasında kritik gelişme: Ömer Sarıgül yeniden adliyede! Gözler vereceği ifadede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan Ömer Sarıgül, ek ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan Sarıgül'ün ağabeyi Emir Sarıgül de daha önce aynı kapsamda ifade vererek ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, 16 Kasım Pazartesi günü ek ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

ETKİN PİŞMANLIK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Soruşturma kapsamında 19 Ekim'de tutuklanan Ömer Sarıgül'ün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa başvurduğu bildirildi.

Sarıgül, başvurusunun ardından ek ifade işlemleri için Çağlayan'daki adliyeye getirildi.

AĞABEYİ EMİR SARIGÜL EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül de daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa ek ifade vermişti.

Emir Sarıgül, 4 Kasım'da konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının şikâyeti üzerine yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 16 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda aralarında Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Ömer Sarıgül, 19 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Can Ataklı'dan gündemi sarsacak açıklama! Sarıgül Özgür Özel'e 30 milyon dolar verdi: 'Tamar Tanrıyar bunu işkembeden atmaz'
Can Ataklı'dan gündemi sarsacak açıklama! Sarıgül Özgür Özel'e 30 milyon dolar verdi: 'Tamar Tanrıyar bunu işkembeden atmaz'

Gündem

Can Ataklı'dan gündemi sarsacak açıklama! Sarıgül Özgür Özel'e 30 milyon dolar verdi: 'Tamar Tanrıyar bunu işkembeden atmaz'

Utanmaz, tanıklara ulaşıyor delil karartıyor… Sarıgül kaçmadan dokunulmazlığı kalkmalı
Utanmaz, tanıklara ulaşıyor delil karartıyor… Sarıgül kaçmadan dokunulmazlığı kalkmalı

Gündem

Utanmaz, tanıklara ulaşıyor delil karartıyor… Sarıgül kaçmadan dokunulmazlığı kalkmalı

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada yeni gelişme! Tutuklama talebi geldi
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada yeni gelişme! Tutuklama talebi geldi

Gündem

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada yeni gelişme! Tutuklama talebi geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fon soruşturmasında ortalığı sarsan ek ifade! Tutuklu Tera Portföy Başkanı Erdin Özel'den Borsa İstanbul ve ekonomi kulislerini karıştıracak iddialar!
Gündem

Fon soruşturmasında ortalığı sarsan ek ifade! Tutuklu Tera Portföy Başkanı Erdin Özel'den Borsa İstanbul ve ekonomi kulislerini karıştıracak iddialar!

Türkiye’nin sermaye piyasalarını derinden sarsan fon soruşturmasında tutuklu bulunan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, 13 Kası..
İlhan Tahsin’den Atina’ya müftülük tepkisi: Azınlığın iradesi nerede?
Aktüel

İlhan Tahsin’den Atina’ya müftülük tepkisi: Azınlığın iradesi nerede?

Batı Trakya Türk Azınlığının müftülük meselesini kaleme alan gazeteci yazar İlhan Tahsin, “Müftülük Sorununda Atina’nın Zaferi Mi, Yeni Bir ..
Bakan Şimşek'ten 'fon vurgunu' mesajı! "Ay sonuna kadar..."
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten 'fon vurgunu' mesajı! "Ay sonuna kadar..."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sermaye Piyasası Kurulu bu dönemdeki bütün işlemleri mercek altına alıp, önceden edinilen bilgiler ü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23