Sarıgül soruşturmasında kritik gelişme: Ömer Sarıgül yeniden adliyede! Gözler vereceği ifadede
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan Ömer Sarıgül, ek ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan Sarıgül'ün ağabeyi Emir Sarıgül de daha önce aynı kapsamda ifade vererek ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, 16 Kasım Pazartesi günü ek ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
ETKİN PİŞMANLIK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU
Soruşturma kapsamında 19 Ekim'de tutuklanan Ömer Sarıgül'ün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa başvurduğu bildirildi.
Sarıgül, başvurusunun ardından ek ifade işlemleri için Çağlayan'daki adliyeye getirildi.
AĞABEYİ EMİR SARIGÜL EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül de daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa ek ifade vermişti.
Emir Sarıgül, 4 Kasım'da konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının şikâyeti üzerine yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında 16 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda aralarında Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.
Ömer Sarıgül, 19 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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