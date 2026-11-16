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Gündem AB’den Suriye ile ilişkilerde yeni adım! 18 yıllık anlaşma yeniden gündemde…
Gündem

AB’den Suriye ile ilişkilerde yeni adım! 18 yıllık anlaşma yeniden gündemde…

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

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AB’den Suriye ile ilişkilerde yeni adım! 18 yıllık anlaşma yeniden gündemde…

Avrupa Birliği, Suriye ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla Ortaklık Anlaşması’nın imzalanması için hazırlıklara başlıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, teknik ve hukuki çalışmaların üye ülkelerle birlikte yürütüleceğini açıkladı.

Brüksel’deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından konuşan Kallas, bakanların Suriye ile Ortaklık Anlaşması konusunda ilerleme sağlanmasını desteklediğini belirtti. Suriye’nin ekonomik toparlanmaya, yatırıma ve başarılı bir geçiş sürecine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Kallas, anlaşmanın ticaret, siyasi diyalog ve iş birliği için yeni bir çerçeve oluşturmasını hedeflediklerini söyledi.

 

2008’DE PARAFALANMIŞ, İMZALANMAMIŞTI

AB ile Suriye arasında 2008 yılında müzakere edilerek paraflanan Ortaklık Anlaşması, Esed rejiminin insan hakları siciline ilişkin endişeler nedeniyle imzalanmamıştı. Esed rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından AB, Suriye ile ilişkilerini aşamalı olarak geliştirmiş ve ekonomik yaptırımların büyük bölümünü kaldırmıştı.

Kallas, mevcut anlaşmanın imzaya hazırlanmasının yanı sıra güncellenmiş yeni bir metin için de müzakere yetkisi alınması üzerinde çalışacaklarını bildirdi. AB yetkilisi, Suriye ile temas kurulmadığı takdirde oluşacak boşluğun başka aktörler tarafından doldurulabileceğine dikkat çekti.

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