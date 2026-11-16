Halil Umut Meler'e önemli görev
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Halil Umut Meler, Danimarka-Norveç UEFA Uluslar A Ligi maçında düdük çalacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup altıncı ve son hafta karşılaşmasında Danimarka, yarın Parken Stadyumu'nda Norveç'i konuk edecek.
TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler, düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.
Müsabakada İsviçreli Fedayi San VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.