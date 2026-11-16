  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu adamın profili çok net! Kadem Özbay gibiler Türk toplumuna ne verebilir? Almanya batıyor! Cihat Yaycı’dan GKRY Eğitim Bakanlığı’na tepki! “Rum çocuklarına Türk düşmanlığı mı öğretiliyor?” Türkiye’den uluslararası arenada önemli başarı! ITU Konseyindeki yerini yeniden aldı… Bakan Göktaş’a iftirası elinde patlamıştı! Yalanın Özlale’si şimdi de Karaaslan’ı hedef aldı İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü! Otobüsler yanıyor Nuri Aslan bakıyor Karaaslan’dan YP’li Özlale’nin iddialarına sert tepki: Fonda hesabım yok, o müfteri utanmazdan hesabını soracağım! Rum Kesimi ile BM yine oyun peşinde! ‘Dönüşümlü başkanlık’ tezgahı yeniden masada AB’den Rusya’ya yeni yaptırım dalgası! 101 kuruluş ve 12 kişi hedefte… Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelilerle buluştu: Muhalefetle gençlere bakış açımızda zihniyet farkı var
Spor Halil Umut Meler'e önemli görev
Spor

Halil Umut Meler'e önemli görev

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Halil Umut Meler'e önemli görev

Halil Umut Meler, Danimarka-Norveç UEFA Uluslar A Ligi maçında düdük çalacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup altıncı ve son hafta karşılaşmasında Danimarka, yarın Parken Stadyumu'nda Norveç'i konuk edecek.

TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler, düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

 

 

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

Müsabakada İsviçreli Fedayi San VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

UEFA Uluslar Ligi’nin 5. haftası 8 maçla sona erdi! İşte gecenin sonuçları
UEFA Uluslar Ligi’nin 5. haftası 8 maçla sona erdi! İşte gecenin sonuçları

Spor

UEFA Uluslar Ligi’nin 5. haftası 8 maçla sona erdi! İşte gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta heyecanı! Düşenler ve çıkanlar belli olacak
UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta heyecanı! Düşenler ve çıkanlar belli olacak

Spor

UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta heyecanı! Düşenler ve çıkanlar belli olacak

UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta maçları başladı! İşte gecenin sonuçları
UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta maçları başladı! İşte gecenin sonuçları

Spor

UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta maçları başladı! İşte gecenin sonuçları

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23