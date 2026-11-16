Amasya’da iş makinesi bahçeye uçtu! 10 metreden düşen operatör yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amasya'da kontrolden çıkan iş makinesinin yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman bahçesine düşmesi sonucu yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı.
Bahattin Ö. (39) idaresindeki belediyeye ait iş makinesi, Kirazlıdere Mahallesi'nde yokuş aşağı ilerlediği sırada yoldan çıkarak bir binaya çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten binanın bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan operatör, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.