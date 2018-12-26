Kokusuna dayanabilirseniz migrene şifa oluyor

Kışın ayrı, yazın ayrı, mevsim değişimlerinde ayrı yaşanıyor gerginlikler, sıkıntılar... Ne yapmalı da bazen yerlerde süren enerjimizi ayaklandırmalı, güne daha canlı ve huzurlu devam etmeyi başarmalı? Artık yeşillere çiçeklere bürünen şifalardan biri de stres, gerginlik ve uykusuzluk gibi sorunlara iyi gelen Kedi otu... Diğer adı “valerian”. Çiçekleri büyük, beyazdan pembeye renklidir. Kırmızı ve mavisine de rastlanır. Kökü tazeyken kokusuzdur. Kuruduğu zaman keskin fena bir kokusu vardır.

Bir tutam kedi otunu günde 3-4 defa bir bardak kaynar suya atılarak 5 dakika demleyip içebilirsiniz. Ancak onun hoşa gitmeyecek bir özelliği var ki o da kötü kokusu... Eğer bu kokuya dayanabilirim derseniz ne ala... Günde 3-4 bardak çay olarak tüketiniz.

Ancak baktınız koku dayanılacak gibi değil, üzülmeyin. Kedi otu macunu da var. Yemeklerden önce bir çay kaşığı tüketilmesi tavsiye edilen kediotu macunu aynı işlevi görecektir.

Kedi otu eskiden yaraları iyileştirmek için kullanılıyormuş. Valerian yüksek kan basıncını düşürücü etki de gösteriyor. Kediotu nevrasteni ve isteride faydalı.. Ateş düşürür, spazm çözer. Kediotu esansı isteri, kore ve epilepside kullanılır. Baş dönmesi, taşıt tutması ve heyecanlanma hallerinde kullanılır.

Baş ağrısı, migren, mide bulantısı, asabi kalp çarpıntıları, mide şişkinlikleri, histeri, huzursuzluk, sinirlilik, endişe (anksiyete), korku, karamsarlık, karın ağrıları, menopoz rahatsızlıklarına kediotu faydalı..

Eğer şeker hastasıysanız, alerjiniz varsa; doktorunuza danışmanızda fayda var.