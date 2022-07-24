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Dünya Kokuşmuş Batı medeniyeti yine şaşırtmadı! "Yuh artık" dedirten görüntüler
Dünya

Kokuşmuş Batı medeniyeti yine şaşırtmadı! "Yuh artık" dedirten görüntüler

Fransa'da yapılan bir sosyal deney Fransızların çocuk kaçırma olayları karşısında duyarsız kaldığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 14:57:00 - 2022-07-24 14:58:23

Fransa'da yapılan "çocuk kaçırma deneyi" videosu olay oldu. Yapılan deney izleyenlere "Kokuşmuş Batı medeniyeti yine şaşırtmıyor" dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda yolda yürüyen Fransızların "çocuk kaçırma olayı" karşısında duyarsız kaldığı ve hiçbir şey yapmadığı görüldü.

Tepkisiz kaldılar

Söz konusu görüntülerde bir adamın yolda yürüyen bir çocuğu ağzını kapatarak kaçırdığı, buna karşın olaya tanıklık eden insanların hiçbir şey yokmuş gibi yolda yürümeye devam ettiği anlar yer aldı.

İnsanlık duygularını kaybeden Fransızların duyarsızlığı sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. İşte o tepkilerden bazıları:

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